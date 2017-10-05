SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKADÜNYAGÜNCELEKONOMİYAŞAMSPORÇEVİRİSAĞLIK5 SORUKÜLTÜREMLAKFOTOVİDEO

Hatay Büyükşehir Belediyespor Avrupa'da kupa istiyor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda geçen sezon yarı final oynayan Hatay ekibi, bu sezon kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor- Hatay Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Hadzidaki: 'Avrupa Kupası'ndaki hedefimiz, her ne kadar tüm takımlar güçlü olsa da final oynamak ve kupayı almak'- Basketbol şube sorumlusu Bayraktar: 'Avrupa'da finali hedefliyoruz. Oyuncu kadromuzu onun üzerine kurduk'

Hatay Büyükşehir Belediyespor Avrupa'da kupa istiyor
05.10.2017 12:29:18
LALE KÖKLÜ - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda geçen sezon yarı finalde mücadele etme başarısı gösteren Hatay Büyükşehir Belediyespor, bu sezon kupayı kazanmak istiyor.

Geçen sezon ilk kez FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele etme şansı yakalayan ancak aldığı 7 galibiyete rağmen üçlü averaj sonunda grubu 5. sırada tamamlayan Hatay ekibi, Avrupa Ligi'ne veda ederek yoluna Avrupa Kupası'nda devam etmişti.

Bu kulvarda son 4 takım arasına adını yazdıran ve yarı final oynayan diğer ekipler Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray ve Bellona AGÜ ile Türk spor tarihinde bir ilke imza atan Hatay temsilcisi, bu turda Kayseri ekibine elendi.

Geride kalan sezon Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da kupa hayalini bu sezon gerçekleştirme hedefiyle sezona başlayacak.


- Hadzidaki: "Avrupa Kupası'ndaki hedefimiz kupayı almak"


Hatay Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Katerina Hadzidaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın geçen sezona kötü bir başlangıç yaptığını ancak sezon ortasında yeniden toparlanma şansı bulduğunu söyledi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ni hedefledikleri yerde bitirdiklerini ifade eden Yunan çalıştırıcı, "Ligde geçen yıldan daha iyi olmayı hedefliyoruz. Mesela ilk 4 olabilir. Avrupa Kupası'ndaki hedefimiz de her ne kadar tüm takımlar güçlü olsa da final oynamak ve kupayı almak. D Grubu'nda yer alacağımız FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na iyi bir başlangıç yapıp sonunu getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Hadzidaki, hedefleri doğrultusunda 2 yabancı ve 5 yerli oyuncuyla kadrolarını güçlendirdiklerini belirterek, "Seçtiğimiz sporcuların oyun felsefemiz açısından bizi anlayabilecek, oynayabilecek oyuncular olması gerekiyordu. Bu doğrultuda transfer yaptık. Enerjimiz iyi, kadromuz zengin. Bir Türk, bir yabancı olmak üzere her pozisyonda oynayabilecek oyuncularımız var." ifadelerini kullandı.


- Bayraktar: "Maçlar sahada kazanılıyor"


Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar da geçen sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başladıklarını anımsatarak, oyuncularının mücadele ettiği tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar aldığını kaydetti.

"İlk defa katıldığımız FIBA Avrupa Ligi'nde 7 galibiyet aldık, ancak üçlü averaj sonunda Avrupa Kupası'nda yolumuza devam etmek zorunda kalmıştık." diyen Bayraktar, "Bu kupada ise yarı final oynadık. Final oynamak istiyorduk ama olmadı. Bu sene hem rotasyonumuzu genişleterek hem de daha iyi oyuncuları kadromuza katarak daha iddialı bir konuma gelmeyi arzu ettik." şeklinde görüş belirtti.

Geçen sezon alınan başarılı sonuçların takıma tecrübe kattığını dile getiren Bayraktar, "Avrupa'da finali hedefliyoruz. Oyuncu kadromuzu onun üzerine kurduk. Bu işler kağıt üzerinde olmuyor, maçlar sahada kazanılıyor, mutlaka mücadele etmek lazım. Sakatlık ve şanssızlık da yaşamamak gerekiyor. Bu bir bütün, sonunu hedefliyoruz. Az şanssızlık yaşarsak sanıyorum sonunda finali göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Serhat Bayraktar, Hatay'ın ismini Avrupa'da daha çok kişiye duyurmak istediklerini sözlerine ekledi.

Takımın idari menajeri Erdal Oktay ise sezona büyük hedeflerle başladıklarını vurgulayarak, amaçlarına ulaşmak için yoğun emek harcayacaklarını ifade etti.


        YORUM YAZ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partimin şanı şerefi daha önemli
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partimin şanı şerefi daha önemli
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin bir dava olduğunu belirterek, 'Ama dava olarak görmez de, hasbi değil hesabi davranırsan; 'Benim şanım var şerefim var' dersen, kusura bakma ama, partinin şerefi herkesin şerefinin şanının çok daha önündedir' diye konuştu.
    05.10.2017 12:46:59
    Bakan Nurettin Canikli Özbek mevkidaşıyla görüştü
    Bakan Nurettin Canikli Özbek mevkidaşıyla görüştü
    Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Özbekistan Savunma Bakanı Abdulsalom Azizov ile bir araya geldi.
    05.10.2017 12:46:13
    Ersun Yanal, savunmadaki karışıklığı giderecek
    Ersun Yanal, savunmadaki karışıklığı giderecek
    Süper Lig'de bu sezon hücum zenginliği yaşayan, savunmada ise tam bir kabus sezonu geçiren Trabzonspor'da Teknik Direktör Ersun Yanal, lige verilen milli arada defanstaki kafa karışıklığını gidermeye çalışacak.
    05.10.2017 12:45:55
    Vincent Janssen: Şampiyon olmak için hiçbir eksiğimiz yok
    Vincent Janssen: Şampiyon olmak için hiçbir eksiğimiz yok
    Sezon başında Tottenham'dan kiralık olarak kadroya katılan Fenerbahçeli futbolcu Vincent Janssen, 'Şampiyon olmak için hiçbir eksiğimiz yok' dedi.
    05.10.2017 12:45:28
    A Milli Takım Eskişehir'e geldi
    A Milli Takım Eskişehir'e geldi
    2018 Dünya Kupası Eleme Grup maçında yarın İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, Eskişehir'e geldi.
    05.10.2017 12:45:07
    G. Kore'de 'Türk Günü'
    G. Kore'de 'Türk Günü'
    Güney Kore'nin Andong şehrinde düzenlenen Uluslararası Maske Dansı Festivali'nde Türk kültürü tanıtıldı.
    05.10.2017 12:44:38
    Diyarbakır'da bir terörist ve iki işbirlikçi yakalandı
    Diyarbakır'da bir terörist ve iki işbirlikçi yakalandı
    Diyarbakır'ın Hani ilçesinde bir terörist ve iki işbirlikçi yakalandı.
    05.10.2017 12:44:12
    Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
    TİMETÜRK SON HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!
    AK Parti'de 'Balıkesir' krizi!
    Melih Gökçek'in yerine o isim mi gelecek?
    Melih Gökçek'in yerine o isim mi gelecek?
    Avustralya Parlamentosu'ndan TBMM'ye ziyaret
    Avustralya Parlamentosu'ndan TBMM'ye ziyaret
    Antalya'da 'Oktoberfest' kutlandı
    Antalya'da 'Oktoberfest' kutlandı
    Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı
    Erdoğan'a suikast girişimi davasında karar açıklandı
    Rusya'dan 'Türkiye ve İran' açıklaması
    Rusya'dan 'Türkiye ve İran' açıklaması
    İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    İstifa iddialarının ardından Melih Gökçek sessizliğini bozdu
    Arakanlılara 'vatandaşlık' oyunu
    Arakanlılara 'vatandaşlık' oyunu
    Sosyal medyanın bize attığı gol
    Sosyal medyanın bize attığı gol
    Katalonya Başkanı'ndan AB'ye 'Türkiye'li eleştiri
    Katalonya Başkanı'ndan AB'ye 'Türkiye'li eleştiri
    Erdoğan kurtardı ama o katil oldu!
    Erdoğan kurtardı ama o katil oldu!
    Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan Azerbaycan uyarısı
    TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
    SON YORUMLANANLAR
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    'Kürtlükten istifa ediyorum...'
    Vergi zammı S-400 için
    Vergi zammı S-400 için
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Hizbullah'tan Barzani ve referandum iddiası
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Ülkü Ocakları'ndan Kerkük için 'kalaşnikoflu mesaj'
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Araştırma Üniversiteleri nelerdir? Hangi Üniversiteler Araştırma Üniversitesi olacak?
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Katalan yönetimi Başkanı Puigdemont: Direnişi Kürtlerden öğrendik
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Günü
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    İçki içenleri uyaran esnaf, kurşun yağmuruna tutuldu!
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    ABD'de konsere silahlı saldırı
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Prof. Dr. Hilmi Bayraktar: Sınır bozulursa Türkiye'nin müdahale hakkı doğar
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Diyarbakır'da 'teröre lanet' yürüyüşü
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    Katalonya referandumu sonrası Avrupa'da aynı korku: Parçalanma başladı mı?
    TİMETÜRK BİYOGRAFİ
    Mehmet Şimşek
    Mehmet Şimşek
    Mustafa Kalaycı
    Mustafa Kalaycı
    Bedir Acar
    Bedir Acar
    Mahmud Esad Coşan
    Mahmud Esad Coşan
    Emre Köprülü
    Emre Köprülü

    Timeturk.com

    Sayfamızı Facebook'tan takip edin.


    TIMETURK

    GÜNDEM POLİTİKA DÜNYA GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM SPOR ÇEVİRİ SAĞLIK 5 SORU KÜLTÜR EMLAK EĞİTİM TEKNOLOJİ RÖPORTAJ MEDYA TARİH ANALİZ YEMEK TARİFLERİ AJANS
    Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
    KÜNYE
    YAYIN İLKELERİ
    İLETİŞİM
    REKLAM
    SİTENE EKLE
    RSS
    Sosyal Medya Hesapları