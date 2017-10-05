Hatay Büyükşehir Belediyespor Avrupa'da kupa istiyor

05.10.2017 12:29:18

LALE KÖKLÜ - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda geçen sezon yarı finalde mücadele etme başarısı gösteren Hatay Büyükşehir Belediyespor, bu sezon kupayı kazanmak istiyor.

Geçen sezon ilk kez FIBA Avrupa Ligi'nde mücadele etme şansı yakalayan ancak aldığı 7 galibiyete rağmen üçlü averaj sonunda grubu 5. sırada tamamlayan Hatay ekibi, Avrupa Ligi'ne veda ederek yoluna Avrupa Kupası'nda devam etmişti.

Bu kulvarda son 4 takım arasına adını yazdıran ve yarı final oynayan diğer ekipler Yakın Doğu Üniversitesi, Galatasaray ve Bellona AGÜ ile Türk spor tarihinde bir ilke imza atan Hatay temsilcisi, bu turda Kayseri ekibine elendi.

Geride kalan sezon Fenerbahçe'ye karşı üstünlük kurarak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan Hatay Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da kupa hayalini bu sezon gerçekleştirme hedefiyle sezona başlayacak.





- Hadzidaki: "Avrupa Kupası'ndaki hedefimiz kupayı almak"





Hatay Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Katerina Hadzidaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın geçen sezona kötü bir başlangıç yaptığını ancak sezon ortasında yeniden toparlanma şansı bulduğunu söyledi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'ni hedefledikleri yerde bitirdiklerini ifade eden Yunan çalıştırıcı, "Ligde geçen yıldan daha iyi olmayı hedefliyoruz. Mesela ilk 4 olabilir. Avrupa Kupası'ndaki hedefimiz de her ne kadar tüm takımlar güçlü olsa da final oynamak ve kupayı almak. D Grubu'nda yer alacağımız FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na iyi bir başlangıç yapıp sonunu getirmek istiyoruz." diye konuştu.

Hadzidaki, hedefleri doğrultusunda 2 yabancı ve 5 yerli oyuncuyla kadrolarını güçlendirdiklerini belirterek, "Seçtiğimiz sporcuların oyun felsefemiz açısından bizi anlayabilecek, oynayabilecek oyuncular olması gerekiyordu. Bu doğrultuda transfer yaptık. Enerjimiz iyi, kadromuz zengin. Bir Türk, bir yabancı olmak üzere her pozisyonda oynayabilecek oyuncularımız var." ifadelerini kullandı.





- Bayraktar: "Maçlar sahada kazanılıyor"





Hatay Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Şube Sorumlusu Serhat Bayraktar da geçen sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanarak başladıklarını anımsatarak, oyuncularının mücadele ettiği tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar aldığını kaydetti.

"İlk defa katıldığımız FIBA Avrupa Ligi'nde 7 galibiyet aldık, ancak üçlü averaj sonunda Avrupa Kupası'nda yolumuza devam etmek zorunda kalmıştık." diyen Bayraktar, "Bu kupada ise yarı final oynadık. Final oynamak istiyorduk ama olmadı. Bu sene hem rotasyonumuzu genişleterek hem de daha iyi oyuncuları kadromuza katarak daha iddialı bir konuma gelmeyi arzu ettik." şeklinde görüş belirtti.

Geçen sezon alınan başarılı sonuçların takıma tecrübe kattığını dile getiren Bayraktar, "Avrupa'da finali hedefliyoruz. Oyuncu kadromuzu onun üzerine kurduk. Bu işler kağıt üzerinde olmuyor, maçlar sahada kazanılıyor, mutlaka mücadele etmek lazım. Sakatlık ve şanssızlık da yaşamamak gerekiyor. Bu bir bütün, sonunu hedefliyoruz. Az şanssızlık yaşarsak sanıyorum sonunda finali göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Serhat Bayraktar, Hatay'ın ismini Avrupa'da daha çok kişiye duyurmak istediklerini sözlerine ekledi.

Takımın idari menajeri Erdal Oktay ise sezona büyük hedeflerle başladıklarını vurgulayarak, amaçlarına ulaşmak için yoğun emek harcayacaklarını ifade etti.