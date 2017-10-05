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Hastane bahçesinde yaşam mücadelesi

Batman'da kirayı ödeyemediği gerekçesiyle sokağa atılan 4 nüfuslu Gülşen ailesi, 15 gündür hastane bahçesinde yaşam mücadelesi veriyor

Hastane bahçesinde yaşam mücadelesi
05.10.2017 10:50:04
Batman'da kirayı ödeyemediği gerekçesiyle sokağa atılan 4 nüfuslu Gülşen ailesi, 15 gündür hastane bahçesinde yaşam mücadelesi veriyor. Havaların soğumaya başladığı kentte dışarıda yere serdikleri yataklarda uyuyan aile, başını sokacak sıcak bir yuva arıyor.

Batman merkez Kısmet Mahallesi'nde ikamet eden 4 nüfuslu Gülşen ailesi, kirayı ödeyemedikleri gerekçesiyle 15 gün önce ev sahibi tarafından sokağa atıldı. Gidecek yer bulamayan aile, Batman Bölge Devlet Hastanesi bahçesine sığındı. Havaların soğumaya başladığı ve geceleri 7 dereceye kadar düştüğü kentte, hastane bahçesinde yatan ve yemek ihtiyacını hastaneden karşılayan aile, başını sokacak sıcak bir yuva arıyor.

"İŞ İSTİYORUM"

Aile babası Sadun Gülşen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) kiralarını ödediğini belirterek, "Ama arık ev sahibi bizi eve almıyor. Eşyalarımız da evin içinde. Devlet bize yardım ediyor ama ev sahibi bizi eve almıyor. İşsizim, evimiz yok. Lütfen bize yardım etsinler, iş istiyorum" dedi.

"TEK İSTEĞİMİZ YUVA"

Anne Emine Gülşen ise yemeklerini hastaneden karşıladıklarını anlatarak, "Bu soğukta çocuklarım ölecek. Ben de şeker hastasıyım. Allah rızası için bize bir ev bulsunlar. Tek istediğimiz sıcak bir yuvadır. Başka bir şey istemiyorum. Çocuklarım üşüyor. Yatak yok dayanamıyorum artık. Ben kadınım banyo yapamıyorum, elbiselerimiz yok, çocuklar okula gidemiyor. Çocuklarımın bu durumdan kurtulması için bir yuva istiyorum" diye konuştu.

(Mehmet Şükrü Yıldırım-Osman Arslan/İHA)

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