Haşimi: Afganistan’ın İlerlemesi ve Hayatta Kalmasının Tek Yolu Eğitimdir

Afganistan Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Direktörü Vahidullah Haşimi, Türkiye ziyaretinde yaptığı açıklamada, Afganistan’ın her bir çocuğunun eğitime kavuşması için mesai harcadıklarını, Afganistan’ın ilerlemesi ve hayatta kalmasının tek yolunun ise eğitim olduğunu söyledi.

Bir dizi temas ve görüşme için Türkiye'ye gelen Afganistan Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Direktörü ve Yardım İlişkileri MüdürüVahidullahHaşimi, Afganistan'da eğitim ve insani yardım çalışmaları yapan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nu (İDDEF) ziyaret etti. Ziyaret kapsamında İDDEF TV YouTube kanalındaki Ümmetin Renkleri programına konuk olan Haşimi, Afganistan'daki eğitim faaliyetlerininson durumunu ve ülkede yapılan çalışmaları anlattı.

“Afganistan'da Yeniden Eğitim Seferberliği Başlattık”

İşgal sonrası Afganistan'ın hem şehir merkezinde hem de kırsal bölgelerinde eğitim seferberliği başlattıklarını söyleyen Afganistan Eğitim Bakanlığı Dış İlişkiler Direktörü VahidullahHaşimi, “Müslüman ülkelerle yaptığımız görüşmelerle birlikte Afganistan'a eğitim konusunda yardım etmek isteyen dünyadaki sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler kuruyoruz. Bizim amacımız Türkiye gibi ülkelerle eğitim alanında çalışmalar yapmaktır. İstila başından beri özellikle kırsal yerlerde kapatılan birçok okul vardı. Ülkenin her tarafındaki okul ve medreselerdeki eğitim çalışmalarını faaliyete geçirdik. Bizler çok ciddi hedef ile bu çalışmalara başladık. Afganistan Eğitim Bakanlığı olarak ister zengin ister fakir olsun tüm Afganistan'a eğitim sağlamak istiyoruz. Uluslararası STK'lar ile 9 binden fazla kamu merkezini açtık. Tüm eğitim merkezlerimizde 100 binin üzerinde öğrenci var. Okuma bilmeyenler için okuma-yazma dersleri başlattık. Daha iyi ve güzel eğitim sistemi için öğretmenlerimizi de eğitimden geçirdik” dedi.

“İlerlememiz Ve Hayatta Kalmamızın Tek Yolu Eğitimdir”

Afganistan'da kız çocuklarının okutulmadığı iddialarına ilişkin konuşanHaşimi, “Bizim eğitim ile çok yakın bir ilişkimiz var ve biz nasıl eğitime karşı olabiliriz ki? Kız çocuklarının eğitimine ilişkin Afganistan İslam Emirliği hiçbir zaman kızların eğitim görmesi yasaktır demedi. İslamiyet'in herhangi bir şekilde kadınların eğitimine karşı bir yasağı yoktur. Kızların ve kadınların eğitim görmeleri onların haklarıdır. Ama bir takım kültürel hassasiyetler var. Bu sebepten dolayı bir anda tüm kız okullarını açamıyoruz. Bu meseleyi Eğitim Bakanlığı olarak âlimler ve yerel liderler ile çözmek için çalışmalar yapıyoruz. Bizim hedefimiz her bir Afgan çocuğuna eğitim vermektir. Eğitim olmasa Afganistan yaşayamaz. Bizim ilerlememiz ve hayatta kalmamızın tek yolu eğitimdir. Her Bakanlar Kurulu toplantısının başında konuşulan ilk konu eğitim. Afganistan'ın her bir evladına nasıl eğitim sağlarız bunun için mesai harcıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bugün Hangi Köye Giderseniz Gidin Okullarımın Hepsi Açık”

Afganistan'ın hedefinin hiçbir çocuğun eğitimsiz büyümemesi için çalışmak olduğunu belirten Haşimi, “Afganistan istila altındayken birçok çocuğun eğitim alma imkanı yoktu. Okullar bombardıman altındaydı ve kırsal alandaki birçok okul yok olmuştu. Suikast ve gece baskınları yaşanınca aileler yollarda ölür diye çocuklarını okula gönderemedi. Çünkü biz özgür değildik ve istila altındaydık. Ama bugün hangi köye giderseniz gidin okullarımız açık durumda. Barışla birlikte çocuklarımız mutlu bir şekilde okula gidebiliyor. Afganistan'ın geleceği Eğitim Bakanlığı'nın ellerinde ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Sabah erkenden Bakanımız ile birlikte ofise geliyor ve akşama kadar ülkemiz genelinde eğitimi yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Hedefimiz ve gayemiz bir tane dahi çocuğumuzun eğitimden mahrum kalmamasıdır” diye konuştu.