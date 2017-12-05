Hasenhüttl: 'İşimiz kolay olmayacak'

05.12.2017 21:37:52

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'ndaki son maçında Beşiktaş'ın karşılaşacağı Alman temsilci Leipzig'in Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl, grubun namağlup takımına karşı oynayacaklarını belirterek, "UEFA Ligi tamam, Şampiyonlar Ligi yarın belli olacak. Aynı rakibe karşı mağlup olmaktan hoşlanmıyorum. Yarın galip gelebilmek için oynayacağız. İşimiz kolay olmayacak" dedi.Hasenhüttl, yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Kevin Kampl ile düzenlediği ortak basın toplantısında Beşiktaş'a karşı Emil Forsberg, Dayot Upamecano ve Marcel Sabitzer'in sakatlıklarından dolayı oynamayacaklarını diğer oyuncuların oynayabilecek durumda olduğunu belirtti.Hasenhüttl, Beşiktaş'a karşı oynanan ilk karşılaşmada 2-0 mağlup olduklarının hatırlatılması üzerine, "Aynı rakibe karşı kaybetmekten hoşlanmıyoruz. Grupta mağlubiyeti olmayan tek takıma karşı oynayacağız. 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldılar. Bu görevin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Biz bir adım ileride olduğumuzu göstermek istiyoruz ve evimizde Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyeti alacağımızı göstermek istiyoruz. Bizi motive eden bu" ifadelerini kullandı.Beşiktaş'ın 6 oyuncuyu İstanbul'da bırakmasının kendileri için avantaj olup olmadığı yönündeki soruya da Hasenhüttl, "Bunun avantaj olup olmadığını karşılaşmadan sonra göreceğiz. Beşiktaş'ın geniş, iyi ve dengeli bir kadrosu var. Güçlü bir takımla sahada olacaklar. Bundan dolayı daha az motive olmayacağız. Tam aksine daha fazla dikkat ederek ev ödevlerimizi yapmamız lazım" cevabını verdi.Kevin Kampl de, Beşiktaş'a karşı zor bir maç olacağını belirterek, "Burada üç puan almaya konsantre olacağız. Beşiktaş'ı yenmek için her şeyi yapacağız" dedi.Teknik direktörün görev verdiği mevkide oynayacağını ifade eden Kampl, hem 10 numara hem de 6 numara pozisyonunda oynayabileceğini belirtti.Kampl, Şampiyonlar Ligi'nden 10 puanla elenmeleri durumunda, yine de Leipzig'in ilk Şampiyonlar Ligi sezonunda önemli bir puan almış olacağını kaydetti.(Mehmet Koca / İHA)