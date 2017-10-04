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Hasan Ferit Gedik'in ölümü davası

Maltepe Gülsuyu'nda gösteri yapan gruba yönelik silahlı saldırıda Gedik'in ölümü ile 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 5'i tutuklu 35 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi

Hasan Ferit Gedik'in ölümü davası
04.10.2017 18:19:18
Maltepe Gülsuyu'nda gösteri yapan gruba yönelik silahlı saldırıda Hasan Ferit Gedik'in ölümü ile 3 kişinin yaralanmasına ilişkin 5'i tutuklu 35 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 5 tutuklu ve 3 tutuksuz sanık ile tarafların avukatları katıldı. Kamu güvenliği gerekçesiyle kapalı yapılan duruşmaya izleyiciler alınmadı.

Duruşmada, söz alan tutuklu sanıklarından Mert Kazan duruşma salonunda bulunan tüm sanıkların çıkarılması halinde olaya ilişkin her şeyi anlatacağını söyledi. Bunun üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Mahir Merdun, tutuklu ve tutuksuz tüm sanıkların duruşma salonundan çıkarılmasına karar verdi.

Daha sonra savunmasını yapan Kazan, bu güne kadar tüm duruşmalarda yalan ifade verdiğini belirterek, "Ben bu anlattığım hususlardan dolayı ailemin can güvenliğinin korunmasını talep ediyorum. Sanık Şahin Eren tutuksuz sanıklarla irtibata geçerek bana baskı yapıyor. Bu amaçla eşyalarımın arasına pusula yazıyor. Gördükleri yerde öldüreceklerini söylüyorlar, küfür ediyorlar. Bu olaydan 2-3 gün sonra Şahin Eren avukat çağırıyor 'Mert'in ailesinden kimi görürseniz vurun' diyor. Ailemi evde bulamıyorlar. Boş eve silahlı saldırı yapıyorlar." dedi.

Hasan Ferit Gedik'i vuran kişinin Şahin Eren olduğunu iddia eden sanık Kazan, "Şahin Eren'in yanında Hakan Taşhan ve Doğukan Çep silahlı, Ferhat Keleş'te silah yoktu. Necdet Polat da silahlıydı. Ben 50 metre ileride kahvehanenin oradaydım. Benim olduğum yerden çocuğun vurulduğu yeri kamera görür. Ancak kendim görmedim. Hasan Ferit Gedik'i vuran Şahin Eren'dir." ifadelerini kullandı.

Kazan, "Şahin Eren her tarafta çocuğu öldürdüğünü söylüyor. Bu olaydaki failler ile aynı cezaevinde, aynı koğuştaydım. Onlar arkadaşlarımdı. Her şeyi anlattılar." diye konuştu.

Doğruları anlattığını savunan Kazan, "Biz şu an tehdit ediliyoruz. Ben kaç kere anlatmak istedim. Ancak aynı koğuşta kalıyordum. O yüzden itiraf edemedim. Nasip bugüneymiş." diye konuştu.

Mert Kazan'ın savunmasının ardından sanıklar tekrar duruşma salonuna alındı.

Söz verilen tutuklu sanıklardan Hakan Taşhan, "Olay sırasında, olay yerinden 300 metre uzaklıkta merdivenlerde oturuyordum. Silah sesleri geldi. Oradan kaçtım. Panik halinde Mert Kazan'ı gördüm. Bana bir tane poşet verdi. 'Bunu saklar mısın?' dedi. Daha sonra mahalleye indi. Poşetin içine baktım silah gördüm. Ben de denize attım. Ben cinayeti kim işledi görmedim." dedi.

Tutuklu sanık Şahin Eren de, "Hasan Ferit Gedik'in öldürüldüğü yerde ben yoktum. Buna dair bir delil yoktur. 4 sene geçti şimdi mi anlatmaya karar verdiler. Tahliyemi talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık Zafer Turhan da, 4 yıldır tutuklu olduğunu belirterek, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek, bu hallerinin devamına karar verdi.

Sanıkların cinayet saatinde telefonlarının nereden sinyal aldığı hususunun BTK'dan sorulmasına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde 30 Eylül 2013'te gösteri yapan gruba silahla ateş açılması sonucu, Hasan Ferit Gedik hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, 5'i tutuklu 35 şüphelinin 11 ila 269 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmaları isteniyor.


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