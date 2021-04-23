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Hasan Can Kaya'nın dizisinin adı ne? Konuşanlar Hasan Can'ın dizisi hangi kanalda?

YouTube kanalında Konuşanlar programı ile ünlenen ve kendine has bir izleyici kitlesine sahip olan Hasan Can Kaya Acun Ilıcalı'nın ücretli medya platformu Exxen'e transfer olmuştu. Exxen'de yeni bir dizinin hazırlığına başladığını duyuran Kaya, hayranlarını şaşırttı. Peki Hasan Can Kaya'nın dizisinin adı ne? Konuşanlar Hasan Can'ın dizisi hangi kanalda? Hayallerim, Aşkım ve Ailem ne zaman başlayacak? Hayallerim, Aşkım ve Ailem hangi kanalda yayınlanacak?

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Google News - Timeturk
23.04.2021 16:14:49
Hasan Can Kaya'nın dizisinin adı ne? Konuşanlar Hasan Can'ın dizisi hangi kanalda?

Yorube'da Konuşanlar programı ile milyonlarca kişi tarafından izlenen Hasan Can Kaya bu kez de yeni bir dizi ile ilzeyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizinin ana konusunu Hasan Can Kaya'nın hayatı oluşturacak. Hasan Can Kaya hayranları da Hasan Can Kaya'nın dizisinin adı ne? Konuşanlar Hasan Can'ın dizisi hangi kanalda? gibi soruları sormaya başladı.

Hasan Can Kaya'nın dizisinin adı ne?

 

Hasan Can Kaya Exxen'e transfer olması sonrası YouTube kanalındaki videoları kaldırması hayranlarını üzmüştü. Ancak ilerleyen zamanlarda Hasan Can Kaya ve hayranları arasındaki buzlar erimişe benziyor. Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programı da Exxen'in en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Hasan Can Kaya şimdi ise yeni bir dizinin hazırlığında. Hasan Can Kaya'nın hayranları da Hasan Can Kaya'nın dizisinin adı ne? sorusunu sormaya başladı. Hasan Can Kaya'nın yeni dizisinin adının "Hayallerim, Aşkım ve Ailem" olacağı açıklandı.

 

Konuşanlar Hasan Can'ın dizisi hangi kanalda?

Konuşanlar Hasan olarak tanınan Hasan Can Kaya "Hayallerim, Aşkım ve Ailem" adlı dizinin hazırlığı içinde. Dizi yakın zamanda ekranlara gelecek. Peki Konuşanlar Hasan Can'ın dizisi hangi kanalda? Hayallerim, Aşkım ve Ailem adlı dizi Exxen'de yayınlanmaya başlanacak.

Hayallerim Aşkım Ve Ailem konusu ne?

Dizinin isminden de anladığımız gibi, dizinin başrol oyuncusu olan Hasan Can Kaya'nın hayatı anlatılacaktır. Hasan Can'ın hayallerine ulaşmak için harcadığı çabalar, ailesiyle ve sevgilisiyle yaşadıkları, başından geçen olaylar konu edinecektir.

Hayallerim Aşkım Ve Ailem ne zaman başlayacak?

Youtube platformunda "Konuşanlar" ismiyle adından söz ettirmeyi başaran Hasan Can Kaya EXXEN ile geri dönüyor. Hayallerim, aşkım ve ailem dizisinin yanı sıra yetişkinler için çizgi film yapacak. 1 Ocak itibari ile Exxen'de.

 

Hayallerim_Aşkım_Ve_Ailem_dizisinin_oyuncu_kadrosu

Hasan Can Kaya

Tuna Orhan – Hasan Can'ın babası

Ezgi Gör – Hasan Can'ın kardeşi

Lara Domaç – Hasan Can'ın sevgilisi

Günay Karacaoğlu – Hasan Can'ın annesi

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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