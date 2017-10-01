01.10.2017 14:24:52

Dünyaca ünlü basketbol gösteri grubu Harlem Wizards, Bursa'da bir alışveriş merkezinde gösteri sundu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın, 2017-2018 sezon açılışı için kente gelen Harlem Wizards, bir alışveriş merkezinin bahçesinde vatandaşlarla buluştu.

Burada hazırlanan özel alanda gösteri yapan grubun, oyunlarına çocukları da dahil etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Yaklaşık 1 saatlik gösteri sonunda alışveriş merkezi yetkililerince Harlem Wizards üyelerine çiçek takdim edildi.

Harlem Wizards, bugün saat 18.00'de Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın sezon açılışında gösteri yapacak.