Facebook'un satın almasıyla kullanıcı sayısını her geçen gün artıran WhatsApp seki telefon modellerine desteğini sonlandırıyor. Haber Global'de yer alan habere göre WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren bir çok telefonda çalışmayacak. Uzun yıllardır ayını telefonu kullananlar Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri? gibi soruları sormaya başladı. İşte WhatsApp'ın 1 Kasım'da kullanılamayacağı telefonları...