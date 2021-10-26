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Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri?

Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri? Dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma platformu WhatsApp eski telefonlarda 1 Kasım'dan itibaren çalışmayacak. WhatsApp zaman zaman eski model telefonlara sağladığı desteği kesiyordu. Yeni açıklanan listeye göre onlarca telefon modelinde artık WhatsApp uygulaması çalışmayacak. İşte WhatsApp uygulamasını kullanamayacak telefon markaları ve modelleri...

Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri?
26.10.2021 12:48:00
Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri?

Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri? Dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma platformu WhatsApp eski telefonlarda 1 Kasım'dan itibaren çalışmayacak. WhatsApp zaman zaman eski model telefonlara sağladığı desteği kesiyordu. Yeni açıklanan listeye göre onlarca telefon modelinde artık WhatsApp uygulaması çalışmayacak. İşte WhatsApp uygulamasını kullanamayacak telefon markaları ve modelleri...

 

1
Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri?

Facebook'un satın almasıyla kullanıcı sayısını her geçen gün artıran WhatsApp seki telefon modellerine desteğini sonlandırıyor. Haber Global'de yer alan habere göre WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren bir çok telefonda çalışmayacak. Uzun yıllardır ayını telefonu kullananlar Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri? gibi soruları sormaya başladı. İşte WhatsApp'ın 1 Kasım'da kullanılamayacağı telefonları...

 

2
Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri?

Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak?

WhatsApp, 1 Kasım itibariyle Android 4.0.3 ve altı versiyonlara sahip telefonlar ile iOS 9 ve altındaki telefonlara desteğini çekiyor. İşte WhatsApp'ın yayınladığı listeye göre gelecek ay itibariyle destek alamayacak telefonlar:

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Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri?

APPLE modelleri

iPhone SE,

iPhone 6S,

iPhone 6S Plus

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Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri?

SAMSUNG modelleri

Samsung Galaxy Trend Lite

Galaxy Trend II

Galaxy SII

Galaxy S3 mini

Galaxy Xcover 2

Galaxy Core

Galaxy Ace 2

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Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri?

LG modelleri

Lucid 2;

Optimus F7;

Optimus F5;

Optimus L3 II Dual;

Optimus F5;

Optimus L5;

Best L5 2

Optimus L5 Dual;

Optimus L3 II;

Optimus L7;

Optimus L7 II Dual;

Optimus L7 II;

Optimus F6 Enact;

Optimus L4 II Dual;

Optimus F3;

Optimus L4 II;

Best L2 2;

Optimus Nitro HD ? 4X HD;

Optimus F3Q.

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Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri?

ZTE modelleri

Grand S Flex;

V956;

Grand X Quad V987;

Large Memo.

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Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri?

Huawei modelleri

Ascend G740;

Ascend Mate;

Ascend D Quad XL;

Ascend D1 Quad XL;

Ascend P1 S;

Ascend D2.

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Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri?

SONY modelleri

SonySony Xperia Miro

Sony Xperia Neo L

Xperia Arc S.

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Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri?

Diğer telefon markaları ve modelleri

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Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri?
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