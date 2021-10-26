Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri?
Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri? Dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma platformu WhatsApp eski telefonlarda 1 Kasım'dan itibaren çalışmayacak. WhatsApp zaman zaman eski model telefonlara sağladığı desteği kesiyordu. Yeni açıklanan listeye göre onlarca telefon modelinde artık WhatsApp uygulaması çalışmayacak. İşte WhatsApp uygulamasını kullanamayacak telefon markaları ve modelleri...
Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri? Dünyanın en çok kullanılan online mesajlaşma platformu WhatsApp eski telefonlarda 1 Kasım'dan itibaren çalışmayacak. WhatsApp zaman zaman eski model telefonlara sağladığı desteği kesiyordu. Yeni açıklanan listeye göre onlarca telefon modelinde artık WhatsApp uygulaması çalışmayacak. İşte WhatsApp uygulamasını kullanamayacak telefon markaları ve modelleri...
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Facebook'un satın almasıyla kullanıcı sayısını her geçen gün artıran WhatsApp seki telefon modellerine desteğini sonlandırıyor. Haber Global'de yer alan habere göre WhatsApp 1 Kasım'dan itibaren bir çok telefonda çalışmayacak. Uzun yıllardır ayını telefonu kullananlar Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak? WhtsApp'ı çalıştırmayan telefon modelleri hangileri? gibi soruları sormaya başladı. İşte WhatsApp'ın 1 Kasım'da kullanılamayacağı telefonları...
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Hangi telefonlarda WhatsApp kullanılmayacak?
WhatsApp, 1 Kasım itibariyle Android 4.0.3 ve altı versiyonlara sahip telefonlar ile iOS 9 ve altındaki telefonlara desteğini çekiyor. İşte WhatsApp'ın yayınladığı listeye göre gelecek ay itibariyle destek alamayacak telefonlar:
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APPLE modelleri
iPhone SE,
iPhone 6S,
iPhone 6S Plus
4
SAMSUNG modelleri
Samsung Galaxy Trend Lite
Galaxy Trend II
Galaxy SII
Galaxy S3 mini
Galaxy Xcover 2
Galaxy Core
Galaxy Ace 2
5
LG modelleri
Lucid 2;
Optimus F7;
Optimus F5;
Optimus L3 II Dual;
Optimus F5;
Optimus L5;
Best L5 2
Optimus L5 Dual;
Optimus L3 II;
Optimus L7;
Optimus L7 II Dual;
Optimus L7 II;
Optimus F6 Enact;
Optimus L4 II Dual;
Optimus F3;
Optimus L4 II;
Best L2 2;
Optimus Nitro HD ? 4X HD;
Optimus F3Q.
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ZTE modelleri
Grand S Flex;
V956;
Grand X Quad V987;
Large Memo.
7
Huawei modelleri
Ascend G740;
Ascend Mate;
Ascend D Quad XL;
Ascend D1 Quad XL;
Ascend P1 S;
Ascend D2.
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SONY modelleri
SonySony Xperia Miro
Sony Xperia Neo L
Xperia Arc S.
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Diğer telefon markaları ve modelleri
Alcatel One Touch Evo 7
Archos 53 Platinum
HTC Desire 500
Caterpillar Cat B15
Wiko Cink Five
Wiko Darknight
Lenovo A820
UMi X2
Faea F1
THL W8
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