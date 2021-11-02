Hangi Balık Hangi Ayda Yenir?

Son olarak, “Aralıkta hangi balık yenir?” sorusunu da yanıtlayalım ve mevsimine göre balık rehberimizi sonlandıralım. Aralık ayında neredeyse tüm kış balıkları beslenerek yağlanır ve sana lezzetli alternatifler oluşturur. Palamut, torik, lüfer, tekir ve uskumruyu tercih edebilir, misafirlerinin en leziz hamsileri bu dönemde tatmasını sağlayabilirsin.

Mevsimine göre balık seçtiğinde, öğünlerinden çok daha fazla tat ve keyif alabileceğinden emin olabilirsin şefim. Seçtiğin balıklarla yapabileceğin lezzetli tariflere ise buradan ulaşabilirsin. Sen de balık zamanlarını takip etmeyi unutma, en yağlı ve lezzetli balıkları menüne ekleme fırsatını kaçırma! Kaynak: unileverfoodsolutions