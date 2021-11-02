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Hangi Balık Hangi Ayda Yenir?

Balık, sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak isteyenler için harika bir öğün alternatifidir. Çünkü oldukça kaliteli bir protein kaynağı olmasının yanı sıra B1, B3, B6, B12, A ve D vitaminleri açısından son derece zengindir. Vücudun yağ yakabilmek ve besinleri enerjiye dönüştürebilmek için sağlıklı yağlara ihtiyacı vardır. Balıklar, sağlıklı ve doymuş yağ olma özelliği taşıyan Omega 3 yağ asitlerini barındırır. Kısacası, balık tüketmek hem sağlıklı hem de son derece lezzetli bir tercih olabilir. Ancak sen de biliyorsun ki her balığın her mevsimde tüketilmesi tavsiye edilmez. Balık zamanları, mevsimlere ve aylara göre farklılık gösterir. Taze, sağlıklı ve son derece lezzetli bir balık pişirmek istiyorsan, mevsimine göre balık seçmende yarar var.

Hangi Balık Hangi Ayda Yenir?
02.11.2021 09:58:53
Hangi Balık Hangi Ayda Yenir?

Ocak Ayında Hangi Balık Yenir?

Ocak ayında taze balık seçenekleri arasında en çok hamsi, kefal, tekir, çinekop ve kırlangıç bulabilirsin. Öte yandan, ocak ayı boyunca lezzetine doyum olmayan uskumru, palamut, lüfer ve istavrit seçeneklerine de ulaşabilirsin. Yılın ilk ayında yağlanarak kıvamını bulan balıklar hamsi ve kefaldir. Sen de menün için tercihini bu balıklardan yana yapabilirsin.

 

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Hangi Balık Hangi Ayda Yenir?

Şubat Ayında Hangi Balık Yenir?

Takvimler şubat ayını gösterdiğinde; uskumru, lüfer, hamsi ve palamutlarda lezzet kaybı olabilir. Şubat ayı, kalkan balıklarının zamanıdır. Kalkanın yanı sıra; izmarit, torik, mersin, gümüş, kefal ve tekir de senin için oldukça ideal seçenekler oluşturabilir. Ancak kalkanın ağlara takıldığını duyduğun anda ilk tercihin ondan yana olmalı şefim.

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Hangi Balık Hangi Ayda Yenir?

Mart Ayında Hangi Balık Yenir?

Mart ayı lezzetli ve taze balık seçenekleri açısından oldukça bereketli bir dönemdir. Kalkan, kefal ve levrek, mart ayının en ön plana çıkan balıkları arasındadır. Öte yandan, bu dönemde oldukça lezzetli gümüş balığı, izmarit, mezgit, yayın ve kaya balığı seçeneklerine de kolaylıkla ulaşabilirsin. Bu dönemde uskumruların çiroz haline geldiğini de unutmamalısın.

 

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Hangi Balık Hangi Ayda Yenir?

Nisan Ayında Hangi Balık Yenir?

Gelelim nisan ayına! Kalkan balığı, bahar mevsiminin neşesinin ve sıcaklığının kapıdan göründüğü dönemde de tezgahlardaki varlığını sürdürür. Esasen bu dönemde, birçok farklı balık türü lezzetini bularak sana harika bir öğün alternatifi sunabilir. Nisan ayında kefal, kılıç balığı, mersin, levrek, gümüş balığı ve barbundan yana seçim yapabilirsin. Bu süreçte balıkçılar en çok mercan, kefal ve levrek avladığı için, en taze seçenekler bu balıklar arasından çıkabilir.

 

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Hangi Balık Hangi Ayda Yenir?

Mayıs Ayında Hangi Balık Yenir?

Mayıs ayında sofralara konuk olan balıklar oldukça çeşitlidir. Kış balıklarına tamamen veda ettiğimiz bu dönemde restoranına gümüş balığı, mezgit, mersin, levrek, mercan ve kaya balığı almayı sürdürebilirsin. Eğer yeni lezzetleri tercih ediyorsan, tercihini barbun, tekir, dil balığı, kılıç balığı, iskorpit ve pavuryadan yana kullanabilirsin. Bu dönemde istavrit, hamsi ve palamut gibi kış balıkları, yağını kaybettiği için kıvam ve lezzet açısından olumsuz anlamda etkilenirler. Yalnızca kalkan, mayıs ayında da lezzetini ve kıvamını koruyabilir. 

 

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Hangi Balık Hangi Ayda Yenir?

Haziran Ayında Hangi Balık Yenir?

Mart ve mayıs aylarında tezgahlarda hakim olan çeşitlilik, haziran ayında yerini daha az seçenek barındıran bir yelpazeye bırakmaya başlar. Ancak endişeye mahal yok! Haziran ayında da lezzetli balıklar pişirebilir, tercihini en taze seçeneklerden yana kullanabilirsin. Haziran ayının lezzetli ve yağlı balıkları arasında mersin, orkinos, mercan, sardalya, kaya balığı, akya ve orfoz yer alır. Dilersen, karagöz ve kırlangıçlara da bir şans verebilir, menünde leziz alternatifler oluşturabilirsin.

 

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Hangi Balık Hangi Ayda Yenir?

Temmuz Ayında Hangi Balık Yenir?

Temmuz ayı, en az balık çeşidinin bulunduğu aydır. Bu nedenle balık tutkunlarının tercihi, ağırlıklı olarak sardalya ve istavritten yana olur. Tekir ve barbunyaların lezzeti ve yağlı kıvamı, bu dönemde halen korunuyor olabilir. Eğer tazesini bulabiliyorsan; sarıağız, orkinos, akya, sinarit, trança ve kaya balığından yana da tercih yapabilirsin. Ancak çeşit açısından çok seçenek bulamadığın alışverişlerde istavrit ya da sardalya almak senin açından en risksiz tercih olabilir. 

 

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Hangi Balık Hangi Ayda Yenir?

Ağustos Ayında Hangi Balık Yenir?

Ağustos, balık tezgahlarına ve balıkçı ağlarına çingene palamudunun teşrif ettiği bir aydır. Ağustos ayının başlamasıyla birlikte açılan palamut sezonu, beraberinde en lezzetli ve yağlı sardalyaları da getirir. Bu dönemde oldukça lezzetli sardalyaları da kolaylıkla bulabilir, sinarit ve mercana da bir şans verebilirsin.

 

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Hangi Balık Hangi Ayda Yenir?

Eylül Ayında Hangi Balık Yenir?

Genellikle nisan ayında başlayan av yasağı eylül ayıyla birlikte biter ve balık çeşitliliği yeniden başlar. Yağmur sularının denizlere karışmasıyla palamutlar daha lezzetli ve iri olabilir. Bu dönemde lüfer sezonu da başlar ancak her alışverişte lüfer bulmakta zorlanabilirsin. Onun yerine misafirlerine kılıç balığı, istavrit, sardalya ve izmariti gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsin.

 

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Hangi Balık Hangi Ayda Yenir?

Ekim Ayında Hangi Balık Yenir?

Balıkların Karadeniz'de beslendikten sonra Marmara Denizi'ne doğru göç ettiği ekim ayında, Karadeniz'de kıvamını bulan lüferler sıklıkla tercih edilir. Yağlı ve lezzetli balık seçeneklerine bu dönemde istavrit, barbunya, tekir ve palamudu da ekleyebilirsin. Ayrıca; çipura, orfoz ve traça da harika birer seçim olabilir.

 

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Hangi Balık Hangi Ayda Yenir?

Kasım Ayında Hangi Balık Yenir?

Kasım ayı, uskumru ve torik için en ideal zamanlardan biridir. Öte yandan bu dönemde en lezzetli lüferleri bulabilir, misafirlerinin sofrasını donatabilirsin. Hamsilerin çıktığı kasım ayında kış balıkları arasından dilediğince tercih yapabilir, lezzetli pisi balıkları bulabilirsin.

 

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Hangi Balık Hangi Ayda Yenir?

Aralık Ayında Hangi Balık Yenir?

Son olarak, “Aralıkta hangi balık yenir?” sorusunu da yanıtlayalım ve mevsimine göre balık rehberimizi sonlandıralım. Aralık ayında neredeyse tüm kış balıkları beslenerek yağlanır ve sana lezzetli alternatifler oluşturur. Palamut, torik, lüfer, tekir ve uskumruyu tercih edebilir, misafirlerinin en leziz hamsileri bu dönemde tatmasını sağlayabilirsin.

Mevsimine göre balık seçtiğinde, öğünlerinden çok daha fazla tat ve keyif alabileceğinden emin olabilirsin şefim. Seçtiğin balıklarla yapabileceğin lezzetli tariflere ise buradan ulaşabilirsin. Sen de balık zamanlarını takip etmeyi unutma, en yağlı ve lezzetli balıkları menüne ekleme fırsatını kaçırma! Kaynak: unileverfoodsolutions

 

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