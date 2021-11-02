Hangi Balık Hangi Ayda Yenir?
Balık, sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni oluşturmak isteyenler için harika bir öğün alternatifidir. Çünkü oldukça kaliteli bir protein kaynağı olmasının yanı sıra B1, B3, B6, B12, A ve D vitaminleri açısından son derece zengindir. Vücudun yağ yakabilmek ve besinleri enerjiye dönüştürebilmek için sağlıklı yağlara ihtiyacı vardır. Balıklar, sağlıklı ve doymuş yağ olma özelliği taşıyan Omega 3 yağ asitlerini barındırır. Kısacası, balık tüketmek hem sağlıklı hem de son derece lezzetli bir tercih olabilir. Ancak sen de biliyorsun ki her balığın her mevsimde tüketilmesi tavsiye edilmez. Balık zamanları, mevsimlere ve aylara göre farklılık gösterir. Taze, sağlıklı ve son derece lezzetli bir balık pişirmek istiyorsan, mevsimine göre balık seçmende yarar var.