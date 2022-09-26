Hamit Altıntop masaya vurdu: Ben sorumluyum ya! Hocayla devam ediyoruz

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Faroe Adaları'na 2-1 yenildiğimiz maçtan sonra masaya vurarak yaptığı konuşma gündem oldu.

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup maçında A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'na 2-1 yenildi. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, sinirlerine hakim olamadı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz hakkındaki haberlere kızan Altıntop, “Ben sorumluyum ya. Biz hocayla devam ediyoruz.” ifadelerini kullanırken, takımdaki genç oyunculara sahip çıkılması ve destek olunması gerektiğinin altını çizdi.

TRT Spor canlı yayınında konuşurken masaya vurarak konuşan Altıntop'un bu hareketi sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Hamit Altıntop'un maç sonu açıklamaları:

“Genel değerlendirme yapmak istiyorum. Biz bir futbol ülkesiyiz, futbolu konuşmayı, eleştirmeyi yapıyoruz ve yapmamız da gerekir. Bunları yaparken hangi anlamda yapıyoruz? İleriye taşımak için mi yapıyoruz, geliştirmek için mi yapıyoruz? Bunlara dikkat etmemiz gerektiğine inanıyoruz. İletişim araçları artıyor, dijital inanılmaz bir şekilde gelişiyor. Herkes özgür bir şekilde fikirlerini söyleyebiliyor. Ama hala 30 yıl önceki medya oyunları da var. Bunlara prim vermemek gerekir. Hedef birinci olmaktı, birinci olduk. Evet, kötü bir görüntü verdik bunu da kabul ediyoruz. Ama biz bunun bir süreç olduğunu ve değişimin zaman alacağını da söyledik.

“40 YIL ÖNCEKİ MEDYA OYUNLARI”

Biz nasıl dört maçta dört galibiyetten sonra ortaya çıkmadıysak bugün de öz eleştiri yapıp bunu kabul ediyoruz. Yeni bir yönetim geldi, yeni bir başkan var. İletişimimiz gayet iyi. Başladığımızın iyi bir yol olduğuna inanıyoruz. Bunu beyan etmemize rağmen bir mutsuzluk var. Kabul etmeme gibi bir ortam var. Eleştiri olacaktır. Bu eleştiri yapıcıysa, tüm paydaşları kapsıyorsa başımızın üstünde yeri var. Bizim burada bireysel bir hedefimiz yok. Türk futbolunu ileri taşımak istiyoruz ve buna gönül vermiş insanlar olarak 30 hatta 40 yıl önceki medya oyunlarına mahal vermeyelim.

“KOŞMAZSANIZ FAROE ADALARI'NA YENİLİRSİNİZ”

Oyunu hocamız değerlendirecektir ama koşmazsanız, bacağınızı ya da kafanızı araya sokmazsanız Faroe Adaları'na da yenilirsiniz. Bu kabul edilmeyecek bir konu olacak. Bunu oyuncularımıza da hissettireceğiz. Sorumlu antrenörlerle de konuşacağız. Hoca ekibi 24 saat sağlam bir temel için uğraşıyor. İnşallah yeni yönetimimizle birlikte bunun stratejisini de konuşacağız.

Ben Milli Takım sorumlusu olarak başkanımızla iletişim kurarak bizimle aynı fikirde olduğuna yönelik fikirlerini belirtmesine rağmen ciddiye alınmaması nedeniyle medya oyunları diyorum. Ben bugün buradayım, yarın olmayabilirim. Biri bir iddia ortaya atıyor, manşet yapılıyor. Böyle olur mu? Ben rica ediyorum, medya grubu olarak altyapıları da analiz edin, oralarda da baskı yapalım. Bu kadar para dönen yerde temel atamamışız. Ben bugünkü gerçeği kabul ediyorum, bu mağlubiyeti kabul etmiyorum. Ama paydaşların hepsi uyumlu ve iç içe olmazsa ilerleyemeyiz. Hoca değişir, Ahmet gider Mehmet gelir. Bu hiç önemli değil. Ben sorumluyum. Hocayla devam ediyoruz.

“BEN SORUMLUYUM YA”

İstişaremizden sonra diyorum ki, ya biz yola devam ediyoruz. Biz kararlıyız. Burada hiçbir soru işareti var mı? Ben diyorum ki, burada bir iddia. Benim yorumum bu iddiayı kapatır ya. Bunun 15 yerde gündem olması başka ne olabilir arkadaşlar? Ben sorumluyum ya. Biz hocayla devam ediyoruz.

Ya arkadaşlar yine diyorum. Gerçek bu. Başkan ve sorumlu kişi yönetimdir federasyonda. Biz buradayız ve hocayla devam ediyoruz. Siz bana derseniz, bu yeterli değil, bunu kabul etmiyoruz. Tamam düşünürüz, tartışırız, anlatırız. Biri yayında diyor ki, kulağıma bir haber geldi, yarın bir gün göreceksiniz, hocamız haber bekliyor. Aslında oradan değil de buradan haber bekliyor. Bunun kime ne faydası var?

Çocukların desteğe ihtiyacı olduğunu görmüyor muyuz ya? Ne kadar psikolojik iniş, çıkışlardan geçtiğini görmüyor muyuz? Eren Elmalı'nın gelişim içinde olduğunu, İsmail'in profesyonelliğin kavramını anlaması için geçişte olduğunu görmüyor muyuz? Yunus Akgün, evet değerli, çok kıymetli ama Avrupa seviyesinde olmadığını görmüyor muyuz? Kerem çok iyi bir sezondan sonra devamını getirmek için daha çok çalışmak istediğini görmüyor muyuz? Bunları görmüyor muyuz ya?”

“VAN'DAKİ 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA…”

Merih'le, Çağlar olmadığında orada zorlandığımızı görmüyor muyuz? Rıdvan'ın kültür, lig, dil değişimine girdiğini görmüyor muyuz? Onların bize ihtiyaçları var. Ağzımızın içine bakıyorlar, diyorlar ki umarım bize doğru yolu gösterir, bana yardımcı olur diyor. Biz bunların gayreti içindeyiz. Yoksa tabii ki kupalara katılmak istiyoruz. İyi oynamak istiyoruz. Ama daha çok derdim, Van'daki 10 yaşındaki çocuk da bu sisteme inanmalı. Ben yetenekliysem, bu azmimle başarılı olabilirim. Doğru yerlere gelebilirim demeli.”