DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Hamilelikte oruç, anne ve bebek için riskli

Doç. Dr. Lebriz Hale Aktün, “Hamileler oruç tutabilir mi?” sorusuna yanıt verdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
23.04.2021 16:10:12
Hamilelikte oruç, anne ve bebek için riskli

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Lebriz Hale Aktün, Ramazan sebebiyle uzun süre susuz ve aç kalmanın hamileler üzerindeki etkilerine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Doç. Dr. Lebriz Hale Aktün, “Ramazan ayı boyunca ‘Gebelikte oruç tutulur mu, hamilelikte tutulan orucun bebeğe ve anne adayına olumsuz etkisi olur mu' gibi sorularla sıkça karşılaşıyoruz. Oruç konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve bilimsel araştırmalar ortak paydada buluşuyor. Diyanet İşleri Bakanlığı ‘Ramazan'da oruç tutmamak için geçerli mazeretlerden biri gebelik veya çocuk emzirmektir' diyor. Bu konudaki bilimsel çalışmalarda ise uzun süreli açlığın hem hamileler hem de bebek açısından olumsuz etkiler doğurabileceği sonucu çıkıyor.” ifadelerini kullandı.

Anne adaylarında uzun süreli açlığın yol açtığı olumsuz metabolik tablolara işaret eden Doç. Dr. Lebriz Hale Aktün, “Güncel araştırmaların sonuçlarına göre hamilelikte oruca bağlı açlık gebede kan şekeri düşmesine, kan yağlarının artmasına, kalpten pompalanan kanın azalmasına yol açabiliyor. Uzun süre susuz kalmaksa vücut su dengesinin bozulmasına, kanda üreyle sodyumun yükselmesine, böbrek kan akımında düşüşe dolayısıyla idrar çıkışında azalmaya neden olabiliyor.” diye konuştu.

“BEBEĞİN SAVUNMA MEKANİZMASI DEVREDE”

Doç. Dr. Aktün, uzun süreli açlık ve susuzluğun anne karnındaki bebek sağlığı açısından oluşturduğu riskleri şöyle sıraladı:

Bebek kendini korumaya almak için birtakım savunma mekanizmalarını devreye sokar. Hayati organlarına daha fazla kan yollamak için daha az öneme sahip organlarına daha az kan yollayarak süreci dengelemek ister. Sonuç olarak uzun süreli açlık ve susuzlukta anne adayı ve bebekte bir dizi koruyucu mekanizmalar devreye girer. Bu da klinikte karşımıza gebelerde halsizlik, bitkinlik tansiyon düşmesi baş ağrısı gibi belirtilerle karşımıza çıkar. Bebekteki koruyucu mekanizmanın devreye girmesi bebek hareketlerinde azalma ve iyi olma halini gösteren testlerde bozulma gibi klinik belirtilerle kendini gösterir.”

Bilimsel olarak açlık ve susuzluğun anne adayı ve bebek sağlığı açısından vücutta ciddi bir alarm durumu oluşturduğunu ifade eden Aktün, “Bu durum genel olarak 9 saate kadar sağlıklı bir gebede tolere edilebilir. Ancak bu süreyi geçenlerin yanı sıra böbrek, diyabet ve yüksek tansiyon gibi herhangi bir hastalığı bulunanlarda 9 saatten uzun süren açlık ve susuzluk anne ve bebek açısından tehlikeli sonuçlar doğurabilir. ‘Ben zorlanmıyorum bu sıkıntıları yaşamıyorum sağlıklı bir gebelik sürecim var, oruç tutmak istiyorum' diye düşünüyorsanız da mutlaka doktorunuza danışıp onun kontrolünde ve beslenme önerilerine uyarak oruç tutmanız uygun olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş