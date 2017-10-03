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Hamas'tan Netenyahu'ya tepki

Hamas'tan Netenyahu'ya tepki

Hamas Sözcüsü Hızim Kasım, İsrail Başbakanı Netenyahu'ya tepki göstererek 'Bölünmüşlük en çok İsrail'in işine geliyor.' dedi.

Hamas'tan Netenyahu'ya tepki
03.10.2017 23:06:06

Hamas, "Filistinli gruplar arasındaki uzlaşmayı tanımayacağız" diyen İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'ya tepki göstererek, "Filistin'deki siyasi bölünmüşlük en çok İsrail'in işine geliyor" açıklamasında bulundu.

Hamas Sözcüsü Hızim Kasım, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşının kendileri tarafından kabul edilmesi için ortaya attığı şartlarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölünmüşlükten en çok İsrail'in faydalandığını, bu nedenle de Filistin'deki siyasi bölünmüşlüğün etkenlerinin İsrail tarafından beslendiğini kaydetti.

Netanyahu'nun bu tür davranışlarına verilecek en uygun cevabın, Filistin halkının uzlaşı yoluna devam etmesi ve diyaloğun sürmesi için atılması gereken adımları tamamlamaya çalışması olduğunu ifade eden Kasım, Filistin halkının İsrail işgaline karşı koymak için siyasi bir program hazırlanmasına ihtiyacı olduğunu söyledi.

"HAMAS HER TÜRLÜ GÜCE SAHİP OLACAK"

Kasım, "Direnişin silahı, meşru ve temiz bir silahtır. Hamas, İsrail işgaline karşı koymak için her türlü güç ve imkana sahip olmaya devam edecek." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada, Filistinli gruplar arasındaki uzlaşının kendileri tarafından kabul edilmesinin ancak "İsrail'in bir Yahudi devleti olarak tanınması, Hamas'ın askeri kanadını lağvetmesi ve İran ile ilişkilerini kesmesi" halinde mümkün olabileceğini söylemişti.

4 YIL ARADAN SONRA İLK KEZ

Filistin Uzlaşı Hükümeti 4 yıl aradan sonra bugün Gazze'de ilk toplantısını düzenlemişti.

Filistin Ulusal Uzlaşı hükümetinin Gazze'de gerçekleştirdiği bugünkü ilk toplantısında konuşan Başbakan Rami el-Hamdallah, hükümetin eksiksiz bir şekilde Gazze'deki görevini teslim alamaya kararlı olduğunu açıklamıştı.

Gazze'de 2007'den bu yana kontrolü elinde bulunduran Hamas ile Ramallah'taki Filistin yönetimi arasındaki siyasi uzlaşı arayışları çerçevesinde Hamas, 17 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'deki İdari Komitenin feshedildiğini duyurmuş, Filistin hükümetinin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu bildirmişti.

FİLİSTİN'DEKİ SİYASİ BÖLÜNMÜŞLÜK

Filistin'de 2006 yılında seçimleri kazanmasının ardından Hamas ile Fetih Hareketi arasında anlaşmazlıklar çıkmış, çatışmalardan sonra Hamas 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirmişti.

Hamas ve Fetih Hareketi, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması ve seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamış, uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.

Gazze'deki Hamas hükümetinin, geçen mart ayında hükümet işlerinin yürütülmesi için kurduğu İdari Komite, Filistin yönetimi tarafından kabul edilmemişti.


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