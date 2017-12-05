Hamas'tan Erdoğan'ın Kudüs konusundaki duruşuna övgü

06.12.2017 00:25:44

Hamas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planı karşısındaki tutumuna ilişkin, "Türkiye yönetiminin ve asil Türk milletinin Filistin davasına desteğini temsil eden seçkin bir duruştur." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planı karşısındaki duruşundan övgüyle söz etti.

"Bu duruş, Türkiye yönetiminin ve asil Türk milletinin Filistin davasına desteğini temsil eden seçkin bir duruştur." diyen Ebu Zuhri, ABD'nin söz konusu adımının çok tehlikeli olduğunu ve Müslümanların inançları ve kutsallarının hedef alındığının göstergesi olduğunu söyledi.

TÜRK MİLLETİNE, PARTİLERE, TÜM DÜNYADAKİ MÜSLÜMANLARA ÇAĞRI

Bütün Arap ve İslam alemini ABD'nin söz konusu adımına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşuna benzer bir tutuma davet eden Ebu Zuhri, Türk milletini, partileri ve tüm dünyadaki Müslümanları her yerde ABD'nin tehditlerine karşı tepkilerini ortaya koymaya çağırdı.

Ebu Zuhri ayrıca, gelecek cumanın, "Müslümanların kutsallarına zarar verecek dereceye ulaşan ABD politikalarına karşı öfke cuması" olması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaparak, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma planını dile getirdiği bildirilmişti.

KONGRENİN 1995'TE KABUL ETTİĞİ YASA

ABD Kongresi, 1995 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir yasayı kabul etmiş ancak o tarihten bu yana görev yapan başkanların tamamı ülke çıkarlarını gerekçe göstererek büyükelçiliği Tel Aviv'de tutmuş, kentin statüsüyle ilgili yürütülen müzakerelere destek vermişti. ABD Başkanları 1995'ten bu yana, söz konusu yasadaki ilgili maddeyi kullanarak her 6 ayda bir elçilikle ilgili kararı öteliyordu.

Başkanlık kampanyası sırasında ABD elçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump da selefi Barack Obama'dan görevi devraldıktan kısa süre sonra yasanın ilgili maddelerini askıya alma yetkisini kullanmıştı. Trump daha sonra haziran ayında ikinci kez elçiliğin taşınmasıyla ilgili yasanın yürürlüğe girmesini ertelemişti.

Amerikan medyasının yönetim yetkililerine dayandırdığı haberlerde, ABD Başkanı Trump'ın, 6 aylık askıya alma süresi gelecek hafta sona erecek olan "Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e Taşınmasına İlişkin Yasa"yı daha fazla bekletmeyip Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasına karar vereceği iddia edilmişti.