Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye:

03.10.2017 21:45:09

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısır İstihbarat Servisinin başkent Kahire'de Fetih Hareketiyle ikili görüşmelere başlanması yönündeki davetini kabul ettiklerini açıkladı.

Hamas'ın Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, kabine üyeleri ve Mısırlı güvenlik heyeti için düzenlediği yemekte konuşan Heniyye, "Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Halid Fevzi'ye hükümetin çalışmalarıyla ilgili askıda kalan konular hakkında Fetih Hareketiyle ikili diyaloğa başlamak için salı günü Kahire'yi ziyaret etme davetini kabul ettiğimizi bildirdik." dedi.

Diyalog oturumlarında hükümetin olumlu bir ortamda çalışmasına fırsat tanımak için dosyaların çözümünün ele alınacağını söyleyen Heniyye, "Bölünmüşlük sayfası ilelebet kapandı ve Filistinlilerin arkasında kaldı. Biz uzlaşı sürecindeyiz. Geniş bir kapı açtık. Bunun başarıya ulaşması için tüm Filistinli grupların ve halk oluşumlarının ortak çabası var." ifadelerini kullandı.

Hareketinin ulusal uzlaşının başarıya ulaşması için tüm bedelleri ödemeye, ülkeyi bir otorite çerçevesinde düzenlemeye hazır olduğunu kaydeden Heniyye, "Otorite, bir hükümet, bir yönetim ve bir merci olmasıdır." diye konuştu.

Heniyye, Filistinli gruplara Batı Şeria ve Gazze'de başkenti Kudüs olan, bağımsız bir Filistin devleti kurma ulusal hedefi için ortak bir şekilde çalışma çağrısında bulundu.

- "Uzlaşının sağlanmasını bekliyoruz"



"Siyasi, direniş ve savaş kararlarında ortak olmak için ulusal birlik ve uzlaşının sağlanmasını bekliyoruz." diyen Heniyye, uzlaşının gerçekleşmesi için Mısır başta olmak üzere Arapların gösterdiği çabadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Filistin Başbakanı Hamdallah da "Gazze'de görevlerini devralan uzlaşı hükümetine ve bölgede kalkınmanın sağlanmasına alan açan gerçek bir uzlaşı istiyoruz." dedi.

Hamas'ın Filistin davasında stratejik bir ortak olduğunun altını çizen Hamdallah, Gazze'deki uzlaşının sağlamlaştırılması için çalışma çağrısı yaptı.



Heniyye, Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Halid Fevzi ile Gazze'deki bürosunda bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Bölünmüşlük sayfasının kapatılarak, ulusal uzlaşmanın gerçekleşmesi için yeni bir sayfa açılması konusunda Mısır yönetiminin duruşu Mısırlıların duruşunun bir yansımasıdır." denilmişti.

Filistin Ulusal Uzlaşı hükümetinin Gazze'de düzenlenen haftalık toplantısının ardından, hükümete bağlı bazı bakanlar, Hamas'ın yönettiği 'İdari Komite'den görevlerini devralmıştı.



Gazze'de 2007'den bu yana kontrolü elinde bulunduran Hamas ile Ramallah'taki Filistin yönetimi arasındaki siyasi uzlaşı arayışları çerçevesinde Hamas, 17 Eylül'de yaptığı yazılı açıklamayla Gazze'deki İdari Komitenin feshedildiğini duyurmuş, Filistin hükümetinin Gazze'de görevi devralmasına, genel seçimlere gidilmesine ve Fetih Hareketi ile diyaloğa hazır olduğunu bildirmişti.

- Filistin'deki siyasi bölünmüşlük

Filistin'de 2006 yılında seçimleri kazanmasının ardından Hamas ile Fetih Hareketi arasında anlaşmazlıklar çıkmış, çatışmalardan sonra Hamas 2007'de Gazze'nin kontrolünü ele geçirmişti.



Hamas ve Fetih Hareketi, 23 Nisan 2014'te birlik hükümeti kurulması ve seçimlerin yapılması konusunda bir uzlaşı anlaşması imzalamış, uzlaşı hükümeti 2 Haziran 2014'te kurulmuş ancak iki tarafın siyasi ayrılıkları sebebiyle hükümet, İsrail ablukası altındaki Gazze'de görevlerini yerine getirememişti.



Gazze'deki Hamas hükümetinin, geçen mart ayında hükümet işlerinin yürütülmesi için kurduğu İdari Komite, Filistin yönetimi tarafından kabul edilmemişti.