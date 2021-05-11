Hamas İsrail'in saldırılarına karşılık verdi
İsrail'e Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılar nedeniyle ültimatom veren Hamas, Batı Kudüs ve İsrail'in güneyine roket saldırıları düzenledi.
İSTANBUL
20:18:00
İftar vakti
BURSA
20:15
ANKARA
19:59
SİVAS
19:42
ERZURUM
19:26
HAKKARİ
19:11
İSTANBUL
20:18:00
İftar vakti
ANKARA
19:59
ERZURUM
19:26
İsrail'e Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılar nedeniyle ültimatom veren Hamas, Batı Kudüs ve İsrail'in güneyine roket saldırıları düzenledi.
İsrail'in saldırılarına Filistin tarafından roketli misilleme
İsrail’in hava saldırısında 9’u çocuk olmak üzere 26 altı Gazzelinin öldürüldüğü bildirildi. İsrail, İslami Cihad'ın özel roket biriminin şefine düzenlenen suikastle öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Filistin tarafından Aşkelon’a fırlatılan roketler İsrail yerleşim merkezlerine isabet etti, yaralanan İsraillileri olduğu belirtildi.
İsrail tarafı Gazze'ye saldırı görüntülerini paylaştı
İsrail tarafının Gaze'ye yönelik hava saldırılarına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Öte yandan İsrail’in işgal altındaki Filistin’deki Müslümanlara yönelik saldırılarda 3'ü çocuk 9 kişinin öldürüldüğü bildirildi. Dün akşamdan bugün öğleden sonraya sarkan misillemede İsrail'in güney kesiminde yer alan Aşkelon kentinde de roket isabet eden noktalar görüntülendi. Gazze Şeridi'nden atıldığı iddia edilen en az 10 roket nedeni ile hava savunma sistemi devreye girdi. Vatandaşları uyarmak üzere kentin birçok noktasında da siren sesleri yükseldi. İsrail parlamentosu (Knesset) tahliye edildi. İsrailli milletvekilleri Knesset'ten çıkarılarak sığınaklara götürüldü.
Bayburt'ta canlanan dağ köylerinden görüntüler
Bayburt'ta yüksek rakımlı kesimlerde çetin kış şartları nedeniyle yaklaşık 6 ay boyunca sessizliğe bürünen dağ köyleri, baharın gelişi ve yolların kardan temizlenmesiyle şenlenmeye başladı. Mayısın ilk günleriyle canlanan Günbuldu köyüne dönen vatandaşlar, hayvanlarını beyaz örtünün kalkmaya başladığı meralarda otlattı.
Trabzon yaylaları beyaza büründü
Trabzon'un yüksek kesimleri, etkili olan kar nedeniyle beyaza büründü. Alternatif tatil arayanları zengin florasının yanı sıra dört mevsim karlı tepeleri, sisli dağları, serin suları ve bozulmamış doğasıyla etkileyen 1900 rakımlı vadi, karla kartpostallık görüntüler oluşturdu.