Hamas'ın 30'uncu kuruluş yıl dönümü

05.12.2017 23:55:25

Hamas, 30'uncu kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gazze Şeridi'deki Han Yunus kentinde askeri geçit töreni düzenledi.

Törene Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan yüzlerce kişi katılırken, Kassam direnişçilerinin bazılarında daha önce Gazze'de ürettiklerini duyurdukları keskin nişancı tüfekleri dikkati çekti.

Geçit töreninde konuşan Hamas'ın Han Yunus'taki Sözcüsü Hammad er-Rakab, "Bugün Komutan Muhammed ed-Dayf'ın evinin önünde Hamas'ın 30'uncu yıl dönümü faaliyetlerinin başladığını ilan ediyoruz." dedi.

Rakab, Hamas'ın artık "kurtuluş projesine daha yakın" olduğunu ifade etti.

- Hamas'ın kuruluşu

Hamas, başta Şeyh Ahmed Yasin olmak üzere Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) liderleri tarafından 14 Aralık 1987'de kuruldu. Askeri gücündeki artıştan sonra örgüt, 1992'de İzzeddin el-Kassam Tugayları adıyla, silahlı bir direniş kanadı oluşturdu.

Hamas, 2006'da Filistin meclis seçimlerinde aldığı oylarla iktidara gelmiş ve İsmail Heniyye başkanlığında hükümeti kurmuştu. Fetih hareketi bunun ardından siyaset sahnesini Hamas'la paylaşmak zorunda kaldı. Fetih'in tepkisinin yanı sıra ABD, AB ve İsrail de seçim sonuçlarını tanımadı.

Hamas'ın 2006'daki seçimlerden başarıyla çıkmasının ardından, Gazze'ye abluka uygulamaya başlayan İsrail, gıda ve inşaat malzemelerinin girişine de kısıtlama getirdi. İsrail'in, Gazze'ye yönelik ablukası uluslararası tepkilere rağmen aralıksız devam ediyor.

Hamas, her yıl 14 Aralık'ta kuruluş yıl dönümünü kutluyor.



