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Hamas Drone kullanmaya başladı

Hamas Drone kullanmaya başladı

2021-05-13 17:14:45
İsrail askerleri korkudan yere yattı

İsrail askerleri korkudan yere yattı

İsrail güçlerini taşıyan otobüs HAMAS'ın füze taarruzu esnasında yol kenarına çekildi. İsrailli askerlerin korkudan yol kenarına yattığı görüldü.
Filistinlilerden Lod şehrinde demiryolu hattına operasyon

Filistinlilerden Lod şehrinde demiryolu hattına operasyon

Filistinliler, Lod şehrinde demiryolu hattına saldırdı. Tel Aviv'e giden demiryolları kapatıldı
Konuşan karga şaşırttı!

Konuşan karga şaşırttı!

Sahibinin eğittiği konuşan karga izleyenleri şaşırtıyor
Ata tohumları Güney Ege'nin verimli topraklarında yeşerecek

Ata tohumları Güney Ege'nin verimli topraklarında yeşerecek

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, 'Bu yılki hedefimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımızın 1963 yılından bu yana gen bankalarında sakladığı ata tohumlarımızı Muğla'daki topraklarla buluşturmak. Tarımsal Yeniliklerin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında Muğla'da ata tohumlarından tedarik edilen domates, biber, patlıcan, bamya tohumlarını toprakla buluşturduk.' dedi. Saylak, mayıs sonunda yine ata tohumlarından kavun ve marul çeşitlerini toprakla buluşturacaklarını, en büyük hedeflerinin ise elde edilen tohumların fideleriyle gelecek yıl Muğla genelinde ata tohumlarıyla üretimi yaygınlaştırmak ve ekilmemiş bir karış toprak bırakmamak olduğunu ifade etti.
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İHH Ramazan
İHH Ramazan