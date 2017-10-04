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Hamaney'den IKBY yorumu: Siyonistler yeni İsrail kurmanın peşinde

Hamaney'den IKBY yorumu: Siyonistler yeni İsrail kurmanın peşinde

İran'ın ruhani lideri Hamaney, IKBY'nin bağımsızlık referandumuna ilişkin 'Siyonist rejim yeni bir İsrail kurmanın peşinde' açıklamasında bulundu.

Hamaney'den IKBY yorumu: Siyonistler yeni İsrail kurmanın peşinde
04.10.2017 23:13:10

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'a giden Cumhurbaşkanı ile görüşen İran ruhani lideri Hamaney, IKBY referandumunu değerlendirdi. Referandumun bölgenin geleceğine bir ihanet olduğunu söyleyen Hamaney, "Yabancı güçler ve özellikle Siyonist rejim, yeni bir İsrail kurmak suretiyle, bölgede ihtilaf ve çatışma oluşturmanın peşinde" ifadelerini kullandı.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Hamaney'in basın ofisine dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyetle görüşen Hamaney, "IKBY'deki referandum, bölgenin geleceğini tehdit eden bir ihanetir." dedi.

Söz konusu referandumun bölge halkı için bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Hamaney, referandumun Irak'ın komşuları üzerinde uzun vadeli etkileri olacağını ifade etti.

Hamaney, IKBY'nin gayrimeşru referandumuna karşı İran ve Türkiye'nin işbirliğinin önemine değinerek, "İran ve Türkiye, bu olaya karşı, mümkün olan her adımı atmalı ve Irak hükümeti de bu konuda ciddi kararlar almalı." ifadesini kullandı.

"ABD VE AVRUPA'YA GÜVENİLMEZ"

İran ve Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda, siyasi, ekonomik ve stratejik alanlarda işbirliğinin önemine işaret eden Hamaney, "ABD ve Avrupa ülkelerinin konuya bakışı, Türkiye ve İran'ın bakışıyla tamamen farklıdır. ABD her zaman Türkiye ve İran'a karşı elinde bir koz bulundurmak istiyor. Bu nedenle ABD'ye ve Avrupalılara hiçbir şekilde güvenilemez." diye konuştu.

Hamaney, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Sizin de değindiğiniz gibi, son dönemde bölgemizde yaşanan olaylar, başta İsrail, sonra da ABD'nin yararına olan olaylardır." dedi.

"SİYONİST REJİM, YENİ BİR İSRAİL KURMANIN PEŞİNDE"

İran ve Türkiye'nin, bölgedeki önemli konulara yönelik etkilerini azaltmak için sürekli başka konularla meşgul edilmek istendiğini kaydeden Hamaney, "Yabancı güçler ve özellikle Siyonist rejim, yeni bir İsrail kurmak suretiyle, bölgede ihtilaf ve çatışma oluşturmanın peşinde." ifadesini kullandı.

Hamaney ayrıca son dönemde yaşanan olayların dikkatli bir şekilde irdelenerek, ciddi ve hızlı kararların beraberce alınması gerektiğini vurguladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de hazır bulunduğu, Hamaney'in ofisinde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmenin 1 saat 10 dakika sürdüğü belirtildi. ​


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