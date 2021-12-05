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Haluk Bilginer’den 'Cübbeli' yorumu: 'Öp beni, şap beni, şup beni...'

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bazı şarkıcılarla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. Sanatçı Haluk Bilginer'in Oyun Atölyesi, Ünlü'nün sözlerini ti'ye aldı.

2021-12-05 17:06:35

Ahmet Mahmut Ünlü'nün (Cübbeli Ahmet Hoca) bir vaazında geçen “Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni… Manyak manyak işler” sözlerinden uyarlanan video klip sosyal medyada viral oldu.

Daha önce aynı sözlerin yer aldığı video, yönetmen Ezel Akay tarafından ‘yılın müzik videosu' denilerek remix kayıt olarak paylaşılmıştı. Aynı sözler bu defa tiyatrocu, oyuncu Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi ekibi tarafından seslendirildi.

“Manyak manyak işler”

Ünlü'nün bir konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Şarkıcı çıkıyor, ‘1.400 tane eserim var' diyor. Çalakalem yazmış bir şeyler, manyak manyak manyak şeyler. Ne kadar salak manyak aptal varsa müşteriler. Milyonlar satıyormuş. Mevzu ne? Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni… Manyak manyak işler...”

Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi ekibi, bu sözlerden yola çıkarak konuşmayı ti'ye alan bir video klipte yer aldı. Klip kısa sürede sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Twitter'da Raşit Ulaş tarafından paylaşılan videoda, ekip uyarlamayı seslendirirken Bilginer de şarkıya eşlik ediyor.

REMİX KAYIT:

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