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Halterde tarihi rekor: 59 madalya

U15-U17 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye madalya rekoruna imza attı

Halterde tarihi rekor: 59 madalya
01.10.2017 00:00:46
U15-U17 Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye madalya rekoruna imza attı. Kosova'nın Priştine kentinde organize edilen Şampiyonada milli halterciler 16 altın, 20 gümüş ve 23 bronz olmak üzere toplam 59 madalya ile Türk halter tarihinin en çok madalya kazanan kafilesi oldu.

33 ülkeden 364 sporcunun katıldığı şampiyonaya Türkiye kafilesi 16 erkek ve 16 kadın olmak üzere toplam 32 sporcuyla katıldı. Müsabakalar sonrasında U17 kadınlarda 599 puan toplayan Romanya'nın ardından Türkiye 576 puanla Avrupa ikincisi olurken Rusya 487 puanla Avrupa üçüncüsü oldu. U17 erkeklerde 554 puanla Rusya'nın artından Türkiye 535 puanla Avrupa ikincisi olurken, Polonya 517 puanla 3.oldu.

U15 erkeklerde 516 puanla Türkiye Avrupa şampiyonu oldu. 453 puanla Azerbaycan ikinci, 357 puanla İtalya üçüncü oldu. U15 kadınlarda 549 puanla Romanya'nın ardından Türkiye 513 puanla ikincisi,261 puanla Polonya üçüncü oldu.

TAŞPINAR: "GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ"

Türk halterinin geleceğe umutla baktığını ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, Kosova'da çok önemli bir başarıya imza attıklarını söyledi. Taşpınar, "Türk halteri adına göreve geldiğimiz günden beri özelikle altyapı ve kulüpleşmeye büyük önem verdik. Güçlü ve yetenekli sporculardan oluşan altyapı milli takımlarımız var. Sporcularımız Polonya'da adeta tarih yazdı. Madalyalar kazanıp rekorlar kırdılar. Avrupa şampiyonasında 59 madalya kazanmak çok önemli bir başarı. Bu başarıdan dolayı tüm camiamızı tebrik ve teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımız Dr. Osman Aşkın Pak ve spor teşkilatımızın dopinge karşı aldıkları tavır yol haritamızı belirlememize yardımcı oldu. Biz ne olursa olsun temiz madalya istiyoruz. Bu konuda çok hassas ve büyük bir titizlikle çalışıyoruz, çalışmalarımızın karşılığını da sporcularımız madalya ile taçlandırıyorlar. Yıldız sporcularımız ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek tarihi başarıyı elde etti. Biz hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz, bundan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

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