Halkbank, Şampiyonlar Ligi sınavında
Halkbank, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında yarın deplasmanda Alman VfB Friedrichshafen ile karşılaşacak
06.12.2017 09:49:36
Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank'ın, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelesi yarın başlıyor.
Başkent ekibi, B Grubu'ndaki ilk maçında Almanya'nın VfB Friedrichshafen takımına konuk olacak. Friedrichshafen kentindeki ZF Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak.
Halkbank, grup etabında Almanya'dan VfB Friedrichshafen'in yanı sıra Finlandiya'dan Ford Store Levoranta ve Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak.
- Maç takvimi
Halkbank'ın ligdeki maç takvimi TSİ şöyle:
Yarın:
22.00 VfB Friedrichshafen-Halkbank (Friedrichshafen)
21 Aralık Perşembe:
17.30 Halkbank-PAOK (TVF Başkent)
17 Ocak 2018 Çarşamba:
17.30 Halkbank-Ford Store Levoranta (TVF Başkent)
1 Şubat 2018 Perşembe:
20.00 Ford Store Levoranta-Halkbank (Turku)
13 Şubat 2018 Salı:
20.00 PAOK-Halkbank (Selanik)
28 Şubat 2018 Çarşamba:
17.30 Halkbank-VfB Friedrichshafen (TVF Başkent)