Halk TV sunucusu Gürsel: Rusya-Ukrayna krizine en iyi yanıt Türkiye’de iktidar değişikliğidir
Halk TV sunucusu Kadri Gürsel, Türkiye'nin 'yeni soğuk savaş'a verebileceği en stratejik tepkinin iktidar değişikliği olduğunu öne sürdü.
Halk TV sunucusu Kadri Gürsel, Türkiye'nin 'yeni soğuk savaş'a verebileceği en stratejik tepkinin iktidar değişikliği olduğunu öne sürdü.
Rus saldırısının ilk kurbanı 17 yaşındaki gencin babası: Ruslara diyecek bir şeyim yok
Ukrayna'nın Herson şehri Geniçesk (Cenişke) kasabası Semihatka köyünde Rus saldırısının ilk kurbanı 17 yaşındaki bir Kırım Tatar genç oldu. Gencin acılı babası, 'Ben Tatarca konuşurum, Ruslara diyecek bir şeyim yok! Bu (Rus) şeytanlardan Allah bizi saklasın!' dedi.