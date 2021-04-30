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ANKARA

19:50

04:06
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19:50
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ERZURUM

19:16

03:32
SAHUR
19:16
İFTAR

Halk ozanı Hilmi Şahballı: Türkülerimiz bize yol gösteren öğretmendir

Halk ozanı Hilmi Şahballı: Türkülerimiz bize yol gösteren öğretmendir

2021-04-30 18:33:03
'Timsahlar'ın Mavi Vatan'daki zorlu görevlere hazırlık görüntüleri

'Timsahlar'ın Mavi Vatan'daki zorlu görevlere hazırlık görüntüleri

'Timsah' timi, hedef gemiye botlarla çıkış harekatı sırasında kendilerine ateş açılması durumunda destek silahları ve makineli tüfeklerle düşmanı baskı altına alabiliyor. Timlere bot üzerinde roketatarla düşman gemisine atış eğitimi de veriliyor. Hareketli bot üzerinden yapılan bu atış, dünyadaki en zor atış tekniklerinden biri olarak nitelendiriliyor. Amfibi hücum timleri, düşman sahil hattına sessizce girebilme, orada keşif ve gözlem yapma ve hedefleri yok etme yeteneğine de sahip olacak şekilde yetiştiriliyor.
Lav püskürmesi dronla görüntülendi

Lav püskürmesi dronla görüntülendi

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Fagradals Yanardağı'ndaki lav püskürmesi dron kamerasıyla kaydedildi.
Adıyaman'da gönüllü kadınlar ‘zimem defteri’ ile 500 bin liraya yakın borç kapattı

Adıyaman'da gönüllü kadınlar ‘zimem defteri’ ile 500 bin liraya yakın borç kapattı

İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Osmanlı geleneği olan 'zimem defteri' uygulamasını Adıyaman'da sürdürdüklerini söyledi. Taşçı, şöyle konuştu:'Fatma Mutlu hocamız ve ekibi 3 ramazandır bu geleneği yaşatıyor. Allah hocamız ve ekibinden razı olsun. Mahallelerde borcunu ödeyemeyen kardeşlerimizin borçlarını ödüyorlar. Gönüllü arkadaşlarımız işletmelere biraz da fazla para ödemek suretiyle ramazan ayının sonuna kadar ailelerin ihtiyaçlarını karşılaması için çalışmaları sürdürüyorlar. Atalarımızdan, Osmanlıdan bize geçen bu güzel geleneği biz de Adıyaman'ımızda bu şekilde sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 500 bin liraya yakın ödeme yaptılar.'
Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında ele geçirilen mühimmat görüntüleri

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında ele geçirilen mühimmat görüntüleri

MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında silah, mühimmat ve tuzaklanmış EYP’lerin tespit ve imhası sürüyor
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İHH Ramazan
İHH Ramazan