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Halk otobüsü aileye çarptı: Anne öldü, 2 kızı yaralı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra kontrolden çıkan özel halk otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu anne ile 2 çocuğuna çarptı.

2021-12-27 00:43:23

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan aileden anne Amira Alahmad (45) yaşamını yitirirken, kızları İ.H. (15) ve N.H.'nin (10) ise tedavileri devam ediyor. 2 şoförün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza öğleden sonra Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi Abdullah Horoz Caddesi üzerinde meydana geldi. N.Z.Ç. yönetimindeki 41 J 6064 plakalı özel halk otobüsü, ara sokaktan çıkan 54 ZY 920 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra kantrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, iki kızı ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu aileye çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne Amira Alahmad ile kızları İ.H. ve N.H., ambulanslarla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan sonra iki aracın şoförü, polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ANNE ÖLDÜ, 2 KIZI TEDAVİ ALTINDA

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan anne Amira Alahmad, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kızları İ.H. ve N.H.'nin ise tedavileri devam ediyor.

Bu arada kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otobüsün dönüş yapan hafif ticari araca çarptıktan sonra savrularak yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile 2 kızına çarptığı görülüyor. DHA

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