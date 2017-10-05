Hakkari'deki terör saldırısı

05.10.2017 11:02:59

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 4 askerin şehit edildiği, 4 askerin yaralandığı terör saldırısının ardından bölgede PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Esendere beldesi Güvenli mevkisinde dün PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı saldırı sonrasında bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon devam ediyor.

Terör saldırısının yaşandığı bölge insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından kontrol altına alınırken, teröristlerin muhtemel kaçış alanlarında operasyon gerçekleştirildi.

Bu arada terör saldırısında yaralanan 2'si ağır 4 askerin tedavisi de Yüksekova ve Hakkari'deki hastanelerde sürüyor.



