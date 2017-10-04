Hakkari'deki terör saldırısı

04.10.2017 17:58:52

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen sözleşmeli er Olcay Çelik'in, Ankara'nın Çubuk ilçesinde bulunan ailesine acı haber ulaştırıldı.

Esendere beldesinde teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının, askeri aracın geçişi esnasında infilak etmesi sonucu şehit olan Çelik'in, Yavuz Selim Mahallesi Berat Caddesi'nde oturan yakınlarına acı haber verildi.

Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, Belediye Başkanı Tuncay Acehan, İlçe Müftüsü Muharrem Genç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Umut Gürses, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam ve İlçe Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, aileyi ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Kaymakam Çenet, baba Muammer ve anne Haber Çelik'i teselli etmeye çalıştı.

Müftü Genç, Kuran-ı Kerim okuyarak tüm şehitler için dua etti.

Acı haberi alarak fenalaşan şehidin bazı yakınları hastaneye kaldırıldı.

Baba Muammer Çelik, oğlunun şehit olmasına çok üzüldüğünü ifade ederek, "Vatan sağ olsun." dedi.

Kaymakam Çenet, büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Çok üzgünüz. Biri ilçemizde ikamet eden, diğeri de yakınlarına misafirliğe gelen iki ailemizin çocukları şehit oldu. Bir de gazimiz var. Ailelere taziye için geldik." diye konuştu.

Belediye ekipleri ilçedeki bazı evlerin balkon ve pencerelerine Türk bayrağı astı.



