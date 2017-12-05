Hakkari'de yeni kurulan parklara saldırı

05.12.2017 23:16:38

Hakkari Belediyesince kentte ilk kez yapılan park ve oyun gruplarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, kentte ilk kez 5 park ve 17 oyun grubu kurdu.

Belediyenin Keklikpınar Mahallesi'ne kurduğu parkın içindeki çardak ile değişik mahallelerdeki bazı oyun gruplarına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda, vatandaşlar için kurulan çardak kullanılamaz hale gelirken çocukların eğlenceli zaman geçirdiği bazı oyun grupları da zarar gördü.

Çardak ve oyun gruplarına zarar verilmesine mahalledeki vatandaşlar da tepki gösterdi.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, parklara zarar verenlerin yakalanması için çalışma başlattı.