Hakkari'de silah ve ecza ürünü operasyonu!

06.12.2017 19:02:38



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yüksekova ilçesi Akpınar köyündeki bir adrese operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda 84 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 bin 500 adet sentetik ecza ürünü ele geçirilmiş. Yapılan incelemelerde, sentetik ecza ürününün uyuşturucu ve ağrı kesici etkisi olduğu ve ülkemizde kırmızı reçete ile satıldığı anlaşılmıştır. 2 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.





