Hakkari’de polis noktasına yıldırım düştü
Hakkari’de etkili olan yağışlarla birlikte polis noktasına yıldırım düşmesi sonucu 2’si polis, 1'i güvenlik korucusu olmak üzere 3 kişi yaralandı.
04.10.2017 17:39:11
2 POLİS MEMURU YARALANDI
Hakkari kent merkezinde aniden başlayan yağmur ve gök gürültüsü etkili oldu.
2 POLİS MEMURU YARALANDI
Gazi Mahallesi'nde bulunan ve kale 3 olarak tabir edilen polis kontrol noktasına yıldırım düşmesi sonucu 2 polis memuru ve 1 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Yetkililer, yıldırım düşmesi sonucu 3 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.