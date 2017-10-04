Hakkari’de polis noktasına yıldırım düştü

04.10.2017 17:39:11

Hakkari kent merkezinde aniden başlayan yağmur ve gök gürültüsü etkili oldu.

2 POLİS MEMURU YARALANDI



Gazi Mahallesi'nde bulunan ve kale 3 olarak tabir edilen polis kontrol noktasına yıldırım düşmesi sonucu 2 polis memuru ve 1 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alındı. Yetkililer, yıldırım düşmesi sonucu 3 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığını belirtti.