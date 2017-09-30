Hakkari’de bir araç imha edildi

30.09.2017 16:59:42

Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonda antitank roketatar mühimmatı ve tuzaklanmış olabileceği değerlendiren bir aracın imha edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, il merkezindeki Öküz Tepe bölgesinde saat.08.00 sıralarında görevlilerce yürütülen arazi arama tarama faaliyeti neticesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kış üslenmesi için hazırlanmış çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifdelere yer verildi:

"İlimiz merkez Eski Oğul köyü bölgesinde bir şahsa ait evde yapılan aramada PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarına ait örgütsel dokümanlar ve bilgisayar ele geçirilmiş olup şahıs gözaltına alınmıştır. Ayrıca bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen ikiz plakalı araç tespit edilmiş ve tuzaklanmış olabileceği şüphesi ile imha edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."