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Hakeme kafa atan futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör maçta kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa atan Ünye 1957 Sporlu futbolcu Sefa Demir'in sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

2021-12-12 22:11:43

Ünye 1957 Spor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Eynesil Belediyespor ile oynanan maçta istenmeyen olaylar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünü şiar edinen kulübümüz için bu davranış kabul edilemez. Bu nedenle Sefa Demir ile olan sözleşmemizi tek taraflı feshederek kulüple olan ilişiğini kesmiş bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi.

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