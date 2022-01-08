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Hacısalihoğlu'ndan zam değerlendirmesi: Hollanda’da benzin 1.96 Euro, Türkiye’de 0.89 Euro

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu’nun, canlı yayında Türkiye’de benzine yapılan zammı Hollanda, İspanya ve Almanya ile karşılaştırdı.

2022-01-08 13:56:31

Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu'nun, Habertürk TV'de yayınlanan Hülya Hökenek'in sunduğu “Enine Boyuna” adlı programda akaryakıta yapılan zammı değerlendirdi.

Yaşar Hacısalihoğlu, benzine yapılan zammı Hollanda, İspanya ve Almanya ile karşılaştırdı.

Hacısalihoğlu, yapılan zamlar ve enflasyona ilişkin konuşurken benzine gelen zamdan yola çıkarak Türkiye'de benzinin daha az zamlandığını öne sürdü ve “Hollanda'da 1 litre benzin 1.96 Euro'ya çıkmış, İspanya'da 1.48 Euro, Almanya'da 1.66 Euro, Türkiye'de 0.89 Euro" dedi.

 

 

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