Hacettepe - Çorum FK maçını canlı izle!
TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta Hacettepe kendi sahasında Çorum FK'yı konuk ediyor. Etimesgut Belediyesi Kemal Atatürk Stadyum'unda oynanacak maçı Adem Cinek yönetecek.
Misli.com 2.Lig 34.hafta karşılaşmaları bugün oynanan maçlarla devam ediyor. Ligde kalma mücadelesi veren Hacettepe kendi evinde Çorum FK'yı ağırlıyor.
Etimesgut Belediyesi Kemal Atatürk Stadyum'unda oynanacak maçı hakem Adem Cinek düdük çalacak. Karşılaşma saat 15.00'de başlayacak. Maçın önemli anları ise Timetürk.com'da olacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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