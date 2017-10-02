Habur'daki tatbikat aralıksız sürüyor

02.10.2017 21:23:02

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Irak sınırındaki Şırnak'ın Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlattığı tatbikat gece de devam etti.TSK'nın Irak sınırındaki Silopi ilçesi Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkının karşısındaki boş alanda başlattığı ve 3'üncü safhasının Irak askerleriyle devam ettiği tatbikat, 15'inci gününde devam ediyor. Tatbikatta bugün Türk ve Irak askerleri, senaryo gereği düşman mevzileri ve zırhlı araçların etrafını sardı. Mevzi ve zırhlı araçları ele geçiren askerler, daha sonra yönlendirilen zırhlı araçlara binerek mevzilerine döndü. Öğle saatlerinde yapılan tatbikat gece de tekrarlandı. Saat 19.30'da başlayan tatbikatta zırhlı araçlar hızlı manevra ile tatbikat alanından geçiş yaptı. Gece tatbikatına Irak askerleri de katıldı.(Ayaz Müldür /İHA)