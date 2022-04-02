Habertürk canlı yayınında duyulan ses gündem oldu
Sık sık canlı yayında duyulan seslerle ilgili sosyal medyada gündem olan Habertürk ekranlarında benzer bir olay daha yaşandı.
Sık sık canlı yayında duyulan seslerle ilgili sosyal medyada gündem olan Habertürk ekranlarında benzer bir olay daha yaşandı.
Odessa’daki Türk gemisi yağmalanmak istendi
Ukrayna'nın Odessa kentinde bulunan bir limanda savaş başladığından bu yana bekletilen ve içerisinde 5 bin 900 ton maden bulunan Türk gemisi silahlı 15 kişi tarafından yağmalanmak istendi. Tehlike altında olduklarını söyleyen 11 kişilik Türk mürettebat yardım istedi.