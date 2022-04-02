Habertürk canlı yayınında duyulan ses gündem oldu

RTÜK Başkanı Şahin’den Beren Saat’e eleştiri

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “İklim Elçisi” olarak ödül alan oyuncu Beren Saat’in konuşmasına ilişkin 'Toplumumuzla hiç bağdaşmayan, toplumumuzun birçok kesimi tarafından belki de yadırganacak bir dezenformasyon' ifadelerini kullandı.