DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Zelenski'nin bir günü nasıl geçiyor? ''Her gece 2 saat uyuyor''
Küçükçekmece'de iftar çadırı nerede? Küçükçekmece Ramazan (iftar) çadırı kuruldu mu? İftar çadırı hangi meydanda?
Bulgaristan'da bir Rus diplomat daha 'istenmeyen kişi' ilan edildi
Bulgaristan ile Rusya arasındaki kriz büyüyor
Eren Kış-33 operasyonu başlatıldı
Öpüşmek orucu bozar mı? Yanaktan ve duraktan öpmek orucu bozar mı? Eşler oruçluyken birbirlerini öpebilir mi?
Habertürk canlı yayınında duyulan ses gündem oldu
Bakan Akar'dan Ukraynaya ''gemi desteği'' teklifi
Selçuk Bayraktar anlattı: 'Kızılelma ses hızında uçacak'
El ele tutuşmak orucu bozar mı? Oruçluyken ele ele tutuşulur mu? Sevgililerin el ele tutuşması orucu bozar mı?
Ankara'da simit 4 lira oldu
Bakan Yanık'tan süresiz nafaka açıklaması!
Tanklar kullanılamaz hale gelince, Rus komutan intihar etti
Putin'e tiroid kanseri ameliyatı yapılmış olabilir
Burak Yörük kimdir? Burak Yörük İETT şoförüne neden saldırdı? Burak Yörük şoför saldırı olayı nedir?

İSTANBUL

19:36:00

İftar vakti

BURSA

19:35

05:13
19:35
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:20

04:59
19:20
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:03

04:43
19:03
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:46

04:25
18:46
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:35

04:20
18:35
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:36:00

İftar vakti

ANKARA

19:20

04:59
SAHUR
19:20
İFTAR

Habertürk canlı yayınında duyulan ses gündem oldu

Sık sık canlı yayında duyulan seslerle ilgili sosyal medyada gündem olan Habertürk ekranlarında benzer bir olay daha yaşandı.

2022-04-02 13:56:53
Oyuncu Burak Yörük otobüs şoförüne saldırdı: Yolculardan polise tepki!

Oyuncu Burak Yörük otobüs şoförüne saldırdı: Yolculardan polise tepki!

Oyuncu Burak Yörük trafikte tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı. Bir yolcu tarafından çekilen görüntülenen olay anı sonrası hakkında herhangi bir işlem yapılmayan ünlü oyuncu olay yerinden uzaklaştı.
Odessa’daki Türk gemisi yağmalanmak istendi

Odessa’daki Türk gemisi yağmalanmak istendi

Ukrayna'nın Odessa kentinde bulunan bir limanda savaş başladığından bu yana bekletilen ve içerisinde 5 bin 900 ton maden bulunan Türk gemisi silahlı 15 kişi tarafından yağmalanmak istendi. Tehlike altında olduklarını söyleyen 11 kişilik Türk mürettebat yardım istedi.
RTÜK Başkanı Şahin’den Beren Saat’e eleştiri

RTÜK Başkanı Şahin’den Beren Saat’e eleştiri

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, “İklim Elçisi” olarak ödül alan oyuncu Beren Saat’in konuşmasına ilişkin 'Toplumumuzla hiç bağdaşmayan, toplumumuzun birçok kesimi tarafından belki de yadırganacak bir dezenformasyon' ifadelerini kullandı.
İngiltere'den Adana'ya ‘çöp takibi’ paylaşımı

İngiltere'den Adana'ya ‘çöp takibi’ paylaşımı

İngiltere'de bir gazetecinin çöplerini takip etmek için poşete yerleştirdiği GPS cihazı, Adana'ya ulaştı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş