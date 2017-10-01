01.10.2017 22:46:49

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Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Ligde varlığımızı hissettirmek adına güzel bir deplasman galibiyeti oldu" diye konuştu.Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Medipol Başakşehir, rakibini 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bu hafta 3. maçlarını oynadıklarını ifade ederek, "Oyuncularımızın fiziksel ve zihinsel durumlarına bakarak sahaya çıktık. Oyunda top 60 dakika kalmış. Bu ligin standartlarının üzerinde olduğu için iki takımı da tebrik etmek lazım. Zemin bozuk olmasına rağmen topa çok sahip olduk. Fazla pozisyon vermedik. Fizik kalitesi yüksek bir takıma karşı oynadık. İki takım adına da keyifli bir maç oldu. Bizim için harika bir galibiyet oldu. Ligde varlığımızı hissettirmek adına güzel bir deplasman galibiyeti oldu" dedi.(Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri/İHA)