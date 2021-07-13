Güvenlikçinin parmağını koparan kadına feci dayak

Türkiye'nin uçak aküsü üreten ilk ve tek firması

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının %98 hisse ile sahibi olduğu ASPİLSAN ENERJİ, Türkiye’nin nikel kadmiyum uçak aküsü üreten ilk ve tek firmanın Genel Müdürü Ferhat Özsoy, şunları söyledi: 'Firmamızda uçak, helikopter ve İHA'lar için akü tasarlanabiliyor. Havacılık sektörü güvenlik hassasiyetleri çok yüksek olan zor bir sektör ancak bu sektördeki 35 yılı bulan bilgi birikimimiz ve yürütülen ciddi Ar-Ge çalışmaları, ASPİLSAN Enerji'nin sektörde farklı ve özel bir pozisyonda yer almasını sağlıyor. Özellikle geçtiğimiz 5 yılda yakaladığımız hızlı büyüme ivmesi ve bu alanda temin ettiğimiz EASA ve AS 9100 gibi uluslararası sertifikalarla beraber THY başta olmak üzere sivil havacılık pazarı için de uçak ve helikopter akü tasarım ve üretimi yapmayı hedefliyoruz.'