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Güvenlik güçlerine İHA takviyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, envanterine giren yerli insansız hava araçlarıyla hem gücünü hem de yurt içi ve dışında terörle mücadeledeki etkinliğini artırdı- TSK, taktik ve operatif sınıfta gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeydeki İHA'ları sayesinde terör örgütüne ait belirlediği hedefleri imha ediyor- Bu yılın 9 ayında İHA ve insanlı keşif uçağı destekli 562 operasyonda, yurt içinde 986, sınır

Güvenlik güçlerine İHA takviyesi
05.10.2017 11:06:33
SARP ÖZER/SİNAN USLU - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), son dönemde envanterine giren yerli üretim insansız hava araçlarıyla (İHA) terörle mücadeledeki etkinliğini artırdı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, NATO'nun en büyük ikinci ordusu olma özelliğini taşıyan TSK, envanterine giren yerli İHA'larla hem gücünü artırdı hem de yurt içi ve dışında terörle mücadelede etkin rol oynadı.

Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi sayesinde dışa bağımlılığını azaltan TSK, taktik ve operatif sınıfta gelişmiş ülkelerle rekabet edebilir düzeydeki insansız hava araçlarıyla dikkati çekiyor. Terörle mücadele operasyonlarının sürdüğü bölgelerde yoğun kullanılan insansız hava araçlarıyla hedef tespiti daha kolay yapılıyor. Belirlenen terör hedefleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarının yanı sıra yine yerli imkanlarla üretilen silahlı İHA'lar tarafından imha ediliyor.

İHA'lar aynı zamanda hudut güvenliği ve sınır hattının yakından takibine yönelik faaliyetlerde de etkin kullanılıyor. Güvenlik güçleri, milli insansız hava araçları sayesinde operasyonlarda anlık tespit, takip ve imha kabiliyetine ulaşırken, taktik ve operatif İHA sistemleri terörle mücadele harekatı kapsamında keşif, gözetleme, hedef teşhis, tespit, takibinin gerçekleştirilmesi ve gerektiğinde imha ile emniyet, asayiş ve kamu düzeninin tesisine yönelik istihbarat desteğinin sağlanmasına yönelik sahada etkin şekilde kullanılıyor.

- 25 saat aralıksız görev

Taktik İHA sistemleri (Bayraktar), 25 saate kadar havada kalabiliyor, 100 kilogram yük taşıma kapasitesiyle dikkati çekiyor. Görüş hattı dahilinde 150 kilometre menzilde görev yapabilen taktik İHA sistemleri, üzerinde taşıdığı sensörlerle gece ve gündüz başarıyla görev yürütüyor.

Elde ettiği görüntüyü harekat merkezlerine gecikmesiz aktarabilme, mühimmat taşıyabilme, kendi mühimmatıyla hedeflere taarruz edebilme özellikleri öne çıkan taktik İHA sistemleri, gerektiğinde dost muharip uçaklara da lazerle hedef işaretlemesi yapabilme yeteneğine sahip.

Envanterde toplam 30 Bayraktar İHA bulunurken, bunların 7'si silahlı atış yapma kabiliyetine sahip konfigürasyonda. Bayraktar İHA ile bugüne kadar 25 bin 100 saatin üzerinde uçuş gerçekleştirildi. Gelecek dönemde TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğüne (EGM) toplam 120 taktik İHA'nın teslim edilmesi planlanıyor.

- Güvenlik güçlerine 42 ANKA yolda

Tüm gün havada kalabilen operatif İHA sistemleri (ANKA), 200 kilogram yük taşıma kapasitesine ve uydu kontrol kabiliyetine sahip.

Bu sistemler, görüş hattı dahilinde 150 kilometre menzilde, uydu kontrolüyle kullanılan uydunun kapsama alanı dahilinde mesafe sınırlaması olmaksızın görev yapabiliyor.

Envanterde şu anda bir ANKA İHA bulunuyor. Bugüne kadar bin 500 saatin üzerinde uçuş yapan ANKA'ya geniş alan gözetleme kamera sisteminin entegrasyonuna yönelik çalışmalar da sürdürülüyor. Gelecek dönemde TSK ve EGM'ye toplam 42 ANKA teslim edilmesi planlanıyor.

- Bin 853 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından, milli ve yerli savunma sanayi ürünü silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve İHA başta olmak üzere modern harp silah araç ve gereçler etkinlikle kullanılıyor.

Bu kapsamda, 1 Ocak-10 Eylül 2017'de İHA ve insanlı keşif uçağı (İKU) destekli toplam 562 operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucu yurt içinde 986, sınır ötesinde 867 terörist olmak üzere toplam bin 853 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait toplam 887 sığınak ve barınağın imha edildiği operasyonlarda, bin 105 mayın, el yapımı patlayıcı, bin 943 değişik tipte silah ve 638 bin 462 muhtelif cins ve çapta mühimmat ele geçirildi.

Türkiye, dünyada İHA'sını tasarlayıp milli akıllı mühimmatını özgün bir şekilde yapabilen 6 ülkeden biri konumunda bulunuyor.

Öte yandan, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce de insansız hava araçları kullanılıyor. Jandarma Genel Komutanlığının SİHA'sı bu yılki operasyonlarda 55 teröristi etkisiz hale getirdi.


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