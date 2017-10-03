Günün özeti

03.10.2017 18:05:37

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Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.Erdoğan: Kimsenin haddine değildirAnkara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kerkük türküleriyle büyümüş bir milleti, 'Kerkük'teki birkaç bin Türkmen için' diye başlayan cümleler ile tahkir etmek kimsenin haddine değildir" dedi....Başbakan Yıldırım'dan 'TEOG' açıklamasıAnkara - Başbakan Binali Yıldırım, TEOG'un yerine gelecek sistemle ilgili, "Yazılı sınavlar her sınıfta olacak, o sınavlardan birisi de merkezi sistemde olacak" dedi...."82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının..."Ankara - Irak'ın toprak bütünlüğünün bozulması durumunda Türkiye'nin buna sessiz kalamayacağını dile getiren MHP lideri Bahçeli, "O zaman geldiğinde, tarih coğrafyaya dar geldiğinde Misak-ı Milli uyanacak; '81 Düzce'den' hemen sonra '82 Kerkük, 83 Musul' deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır" dedi....HDP'li Konca'nın milletvekilliği düşürüldüAnkara - HDP'li Besime Konca'nın milletvekilliği düşürüldü...."Toplu iğne ucu kadar suçu yok"Ankara - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Açıkça söylüyorum, Enis Berberoğlu'nun toplu iğne ucu kadar suçu yok. Suç unsuru da yok, dosyasında da yok. Ama ömür boyu hapse mahkum edildi, sonra 25 yıl ağır cezaya mahkum edildi" dedi....İki bakanlıkta FETÖ operasyonu: 142 gözaltı kararıAnkara - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ/PDY yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmalarda, 121'i Milli Eğitim Bakanlığı, 21'i Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli olmak üzere toplam 142 kişi hakkında gözaltı kararı verildi....Enflasyon rakamları açıklandıİstanbul - Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Eylül ayında yüzde 0,65, Yurt içi üretici fiyat endeksi de aynı ayda yüzde 0,24 arttı....Meltem Cumbul'a kınamaAdana - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 24. Uluslararası Adana Film Festivali ödül gecesinde yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun elini sıkmayan sunucu Meltem Cumbul'u kınadı....İstanbul'da halk otobüsü devrildi: 12 yaralıİstanbul - Ispartakule gişelerinde çift katlı özel halk otobüsü bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 12 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı....Düdük yuttu: Her nefeste ötüyor !Buenos Aires - Arjantin'de düdük yutan çocuğun durumu, görenleri şok etti.