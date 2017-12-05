Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
05.12.2017 13:25:13
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|124.273
|1,21
|BIST ANKARA
|137.491
|-0,86
|BIST ANTALYA
|53.101
|0,12
|BIST BALIKESİR
|84.782
|0,55
|BIST BURSA
|195.983
|1,72
|BIST DENIZLI
|72.727
|0,33
|BIST ISTANBUL
|103.678
|0,33
|BIST IZMIR
|149.343
|-0,60
|BIST KAYSERI
|424.216
|0,36
|BIST KOCAELI
|216.285
|0,69
|BIST KONYA
|80.289
|7,36
|BIST TEKIRDAĞ
|171.237
|1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)