Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
05.12.2017 13:27:38
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|361.854.026
|Halkbank
|242.799.386
|ASELSAN
|242.594.601
|Garanti Bankası
|240.570.131
|Akbank
|165.100.721
|Kardemir (D)
|147.247.709
|ICBC Turkey Bank
|124.128.842
|Petkim
|108.458.388
|İş Bankası (C)
|84.233.772
|Emlak Konut GMYO
|74.615.629
|Vakıflar Bankası
|63.070.565
|Pegasus
|57.219.287
|Sabancı Holding
|55.652.144
|Ereğli Demir Çelik
|55.497.581
|Sasa Polyester
|55.447.430
|Koza Madencilik
|54.728.748
|Alarko Holding
|49.905.266
|Tüpraş
|49.744.290
|Yapı ve Kredi Bank.
|49.424.305
|Karsan Otomotiv
|41.705.446
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)