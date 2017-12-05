Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

05.12.2017 13:27:38

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 361.854.026 Halkbank 242.799.386 ASELSAN 242.594.601 Garanti Bankası 240.570.131 Akbank 165.100.721 Kardemir (D) 147.247.709 ICBC Turkey Bank 124.128.842 Petkim 108.458.388 İş Bankası (C) 84.233.772 Emlak Konut GMYO 74.615.629 Vakıflar Bankası 63.070.565 Pegasus 57.219.287 Sabancı Holding 55.652.144 Ereğli Demir Çelik 55.497.581 Sasa Polyester 55.447.430 Koza Madencilik 54.728.748 Alarko Holding 49.905.266 Tüpraş 49.744.290 Yapı ve Kredi Bank. 49.424.305 Karsan Otomotiv 41.705.446

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

