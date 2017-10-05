Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

05.10.2017 13:45:18

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 249.445.955 Kardemir (D) 168.216.438 Petkim 99.283.392 ICBC Turkey Bank 92.885.011 T. Halk Bankası 91.075.204 Turkcell 75.431.034 İpek Doğal Enerji 64.576.492 Garanti Bankası 58.473.975 İhlas Holding 53.078.974 Akbank 50.108.846 Aselsan 41.074.988 İş Bankası (C) 39.128.866 Doğan Holding 38.349.543 Vakıflar Bankası 33.309.653 Yapı ve Kredi Bank. 30.655.488 Tüpraş 30.243.414 Ereğli Demir Celik 27.882.578 Gözde Girişim 27.522.157 Koza Madencilik 27.376.394 Emlak Konut GMYO 26.785.751

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

