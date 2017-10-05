Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
05.10.2017 13:45:18
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|249.445.955
|Kardemir (D)
|168.216.438
|Petkim
|99.283.392
|ICBC Turkey Bank
|92.885.011
|T. Halk Bankası
|91.075.204
|Turkcell
|75.431.034
|İpek Doğal Enerji
|64.576.492
|Garanti Bankası
|58.473.975
|İhlas Holding
|53.078.974
|Akbank
|50.108.846
|Aselsan
|41.074.988
|İş Bankası (C)
|39.128.866
|Doğan Holding
|38.349.543
|Vakıflar Bankası
|33.309.653
|Yapı ve Kredi Bank.
|30.655.488
|Tüpraş
|30.243.414
|Ereğli Demir Celik
|27.882.578
|Gözde Girişim
|27.522.157
|Koza Madencilik
|27.376.394
|Emlak Konut GMYO
|26.785.751
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)