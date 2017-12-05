Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
05.12.2017 13:27:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|56.376
|0,90
|BIST SINAİ
|118.937
|0,25
|BIST GIDA, İÇECEK
|122.833
|0,94
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.247
|0,55
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|52.008
|-0,27
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.155
|0,49
|BIST TAŞ, TOPRAK
|79.408
|0,46
|BIST METAL ANA
|218.904
|-0,13
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|152.998
|0,06
|BIST MADENCİLİK
|48.884
|-1,40
|BIST HİZMETLER
|75.397
|-0,03
|BIST ELEKTRİK
|3.448
|1,41
|BIST ULAŞTIRMA
|127.257
|-1,71
|BIST TURİZM
|7.533
|0,51
|BIST TİCARET
|190.732
|-0,01
|BIST İLETİŞİM
|36.410
|0,73
|BIST SPOR
|55.433
|-0,86
|BIST İNŞAAT
|88.054
|0,57
|BIST MALİ
|124.729
|1,03
|BIST BANKA
|156.413
|1,35
|BIST SİGORTA
|257.504
|0,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|35.647
|-0,90
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.376
|0,80
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|40.120
|0,04
|BIST TEKNOLOJİ
|129.573
|-0,77
|BIST BİLİŞİM
|27.625
|2,58
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.341
|0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)