Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
05.10.2017 13:44:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri (Günlük)
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|68.394
|1,95
|BIST SINAİ
|119.088
|0,28
|BIST GIDA, İÇECEK
|121.934
|-0,43
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.683
|1,13
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|60.086
|0,97
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.053
|0,37
|BIST TAŞ, TOPRAK
|81.054
|0,21
|BIST METAL ANA
|208.186
|0,60
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|151.746
|0,32
|BIST MADENCİLİK
|61.781
|-0,34
|BIST HİZMETLER
|68.813
|0,32
|BIST ELEKTRİK
|3.591
|0,38
|BIST ULAŞTIRMA
|95.679
|-0,10
|BIST TURİZM
|8.801
|-1,49
|BIST TİCARET
|194.525
|-0,66
|BIST İLETİŞİM
|32.209
|1,78
|BIST SPOR
|63.406
|0,27
|BIST İNŞAAT
|79.423
|-0,34
|BIST MALİ
|128.354
|-0,09
|BIST BANKA
|167.155
|-0,19
|BIST SİGORTA
|259.363
|0,27
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|37.031
|1,02
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|81.381
|0,03
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|42.347
|0,03
|BIST TEKNOLOJİ
|113.153
|0,19
|BIST BİLİŞİM
|26.479
|0,96
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.466
|0,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)