Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

05.12.2017 13:28:11

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halkbank 9,23 8,88 3,94 Anadolu Efes 23,70 23,10 2,60 Göltaş Çimento 62,50 60,95 2,54 Doğan Holding 0,82 0,80 2,50 Ak Enerji 0,82 0,80 2,50 Tofaş Oto. Fab. 31,76 31,02 2,39 İhlas Holding 0,47 0,46 2,17 Türk Telekom 5,74 5,63 1,95 Vakıflar Bankası 5,81 5,70 1,93 Hürriyet Gzt. 1,09 1,07 1,87 TAV Havalimanları 20,50 20,14 1,79 Sasa Polyester 7,48 7,35 1,77 Garanti Bankası 9,87 9,70 1,75 Aksa Enerji 3,75 3,69 1,63 GSD Holding 0,66 0,65 1,54 Kordsa Global 6,74 6,64 1,51 Şekerbank 1,38 1,36 1,47 Deva Holding 4,09 4,04 1,24 İş Bankası (C) 6,59 6,51 1,23 Trakya Cam 4,18 4,13 1,21

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

