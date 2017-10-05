Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
05.10.2017 13:46:08
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|6,01
|5,61
|7,13
|Gözde Girişim
|3,74
|3,55
|5,35
|Kartonsan
|293,50
|284,00
|3,35
|Bizim Mağazaları
|8,20
|7,95
|3,14
|Petkim
|6,27
|6,11
|2,62
|Kardemir (D)
|2,53
|2,47
|2,43
|Türk Telekom
|6,74
|6,60
|2,12
|Doğan Holding
|0,97
|0,95
|2,11
|Metro Holding
|1,03
|1,01
|1,98
|İzmir Demir Çelik
|3,38
|3,32
|1,81
|Turkcell
|12,55
|12,34
|1,70
|Erbosan
|72,50
|71,40
|1,54
|Yataş
|20,40
|20,10
|1,49
|Arçelik
|22,98
|22,66
|1,41
|Alkim Kimya
|23,00
|22,70
|1,32
|Konya Çimento
|265,00
|262,10
|1,11
|Kordsa Global
|7,46
|7,38
|1,08
|Ak Enerji
|0,95
|0,94
|1,06
|Ege Endüstri
|278,00
|275,10
|1,05
|Pegasus
|26,70
|26,48
|0,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)