Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

05.10.2017 13:46:08

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 6,01 5,61 7,13 Gözde Girişim 3,74 3,55 5,35 Kartonsan 293,50 284,00 3,35 Bizim Mağazaları 8,20 7,95 3,14 Petkim 6,27 6,11 2,62 Kardemir (D) 2,53 2,47 2,43 Türk Telekom 6,74 6,60 2,12 Doğan Holding 0,97 0,95 2,11 Metro Holding 1,03 1,01 1,98 İzmir Demir Çelik 3,38 3,32 1,81 Turkcell 12,55 12,34 1,70 Erbosan 72,50 71,40 1,54 Yataş 20,40 20,10 1,49 Arçelik 22,98 22,66 1,41 Alkim Kimya 23,00 22,70 1,32 Konya Çimento 265,00 262,10 1,11 Kordsa Global 7,46 7,38 1,08 Ak Enerji 0,95 0,94 1,06 Ege Endüstri 278,00 275,10 1,05 Pegasus 26,70 26,48 0,83

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



