Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
05.12.2017 13:28:36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alarko Holding
|7,10
|7,63
|-6,95
|ICBC Turkey Bank
|4,66
|4,91
|-5,09
|Ford Otosan
|56,00
|57,35
|-2,35
|ASELSAN
|31,92
|32,66
|-2,27
|Koza Madencilik
|4,90
|5,01
|-2,20
|Türk Hava Yolları
|12,45
|12,72
|-2,12
|İpek Doğal Enerji
|4,66
|4,76
|-2,10
|Trabzonspor Sportif
|2,09
|2,12
|-1,42
|Erbosan
|75,80
|76,85
|-1,37
|Migros Ticaret
|23,30
|23,56
|-1,10
|Çelebi
|36,70
|37,10
|-1,08
|Aygaz
|14,79
|14,95
|-1,07
|Metro Holding
|0,93
|0,94
|-1,06
|Beşiktaş Futbol Yat.
|4,03
|4,07
|-0,98
|Koza Altın
|30,30
|30,60
|-0,98
|Alcatel Lucent Teletaş
|7,25
|7,32
|-0,96
|Türk Traktör
|73,15
|73,85
|-0,95
|Ülker Bisküvi
|18,21
|18,38
|-0,92
|Petkim
|6,75
|6,81
|-0,88
|Vestel
|7,06
|7,12
|-0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)