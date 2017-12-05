Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

05.12.2017 13:28:36

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Alarko Holding 7,10 7,63 -6,95 ICBC Turkey Bank 4,66 4,91 -5,09 Ford Otosan 56,00 57,35 -2,35 ASELSAN 31,92 32,66 -2,27 Koza Madencilik 4,90 5,01 -2,20 Türk Hava Yolları 12,45 12,72 -2,12 İpek Doğal Enerji 4,66 4,76 -2,10 Trabzonspor Sportif 2,09 2,12 -1,42 Erbosan 75,80 76,85 -1,37 Migros Ticaret 23,30 23,56 -1,10 Çelebi 36,70 37,10 -1,08 Aygaz 14,79 14,95 -1,07 Metro Holding 0,93 0,94 -1,06 Beşiktaş Futbol Yat. 4,03 4,07 -0,98 Koza Altın 30,30 30,60 -0,98 Alcatel Lucent Teletaş 7,25 7,32 -0,96 Türk Traktör 73,15 73,85 -0,95 Ülker Bisküvi 18,21 18,38 -0,92 Petkim 6,75 6,81 -0,88 Vestel 7,06 7,12 -0,84

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

