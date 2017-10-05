Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
05.10.2017 13:49:35
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,64
|0,67
|-4,48
|Odaş Elektrik
|5,78
|5,87
|-1,53
|Global Yat. Holding
|3,65
|3,70
|-1,35
|GSD Holding
|0,80
|0,81
|-1,23
|Alarko Holding
|6,81
|6,89
|-1,16
|Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret
|52,30
|52,90
|-1,13
|Coca Cola İçecek
|37,50
|37,86
|-0,95
|Anadolu Efes
|20,72
|20,90
|-0,86
|Koza Madencilik
|7,18
|7,24
|-0,83
|Bim Mağazalar
|73,45
|74,05
|-0,81
|Kiler GMYO
|4,42
|4,45
|-0,67
|Karsan Otomotiv
|1,49
|1,50
|-0,67
|Alarko GMYO
|43,32
|43,58
|-0,60
|Koza Altın
|32,22
|32,38
|-0,49
|İpek Doğal Enerji
|6,85
|6,88
|-0,44
|Ford Otosan
|46,94
|47,14
|-0,42
|Akbank
|9,58
|9,62
|-0,42
|Migros Ticaret
|25,78
|25,88
|-0,39
|Enka İnşaat
|5,21
|5,23
|-0,38
|Garanti Bankası
|9,96
|9,99
|-0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)