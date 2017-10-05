Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

05.10.2017 13:49:35

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,64 0,67 -4,48 Odaş Elektrik 5,78 5,87 -1,53 Global Yat. Holding 3,65 3,70 -1,35 GSD Holding 0,80 0,81 -1,23 Alarko Holding 6,81 6,89 -1,16 Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret 52,30 52,90 -1,13 Coca Cola İçecek 37,50 37,86 -0,95 Anadolu Efes 20,72 20,90 -0,86 Koza Madencilik 7,18 7,24 -0,83 Bim Mağazalar 73,45 74,05 -0,81 Kiler GMYO 4,42 4,45 -0,67 Karsan Otomotiv 1,49 1,50 -0,67 Alarko GMYO 43,32 43,58 -0,60 Koza Altın 32,22 32,38 -0,49 İpek Doğal Enerji 6,85 6,88 -0,44 Ford Otosan 46,94 47,14 -0,42 Akbank 9,58 9,62 -0,42 Migros Ticaret 25,78 25,88 -0,39 Enka İnşaat 5,21 5,23 -0,38 Garanti Bankası 9,96 9,99 -0,30

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

