Günlük alışkanlıklarınızı değiştirerek kilo verin!

YAVAŞ YEMEK YİYİN

Hızlı bir şekilde yemek yemek tokluk hissi yaratan kimyasalların parçalanmasını en aza indirir ve bu nedenle aşırı yemeye yol açar. Bazı insanlar bilinçsiz bir şekilde çok hızlı yemek yer. Bu sebeple yemek yemeyi yavaşlatmak ve besinleri daha çok çiğnemek gerekir. Yemek için kendinize yeterli zaman vermek, yemekleri daha iyi çiğnemenizi sağlar ve daha sonrasında aşırı yemenizi önler.