Günlük alışkanlıklarınızı değiştirerek kilo verin!
Günlük alışkanlıklarınızda yenilikler yaparak fazla kilolarınızdan kurtulabilirsiniz. Uzun süren diyetler ya da kısa süreli sağlıksız şok diyetler yerine değiştireceğiniz alışkanlıklarınız sayesinde ideal kilonuza ulaşabilirsiniz. Kilo vermeye karar verdiyseniz zayıflama sürecini hızlandıran yöntemleri bu yazımızda bulabilirsiniz. (Posta)
Doğru beslenerek ve günlük alışkanlıklarınızda yaptığınız bazı rutinleri değiştirerek sağlıklı bir şekilde zayıflayabilirsiniz. Günlük hayatınızda değişiklikler yaparak kilo verebilmenin ipuçlarını Posta.com.tr okurları için araştırdık.
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DAHA FAZLA MEYVE SEBZE YİYİN
Meyve ve sebzeler su, lif ve antioksidan açısından zengin olur. Bu özellikleri sayesinde metabolizmayız hızlandırır. Meyve ve sebze tüketerek yağ yakımını hızlandırabilirsiniz. Meyve ve sebzeler, hem zihinsel hem de fiziksel aktivitelerde verimliliği artırarak vücuda ekstra enerji kazandırırlar. Daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olurlar. Böylelikle gerektiğinden daha fazla kalori tüketme eğilimini azaltırlar.
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DÜZENLİ UYUYUN
Zayıflayabilmek için beslenmeniz kadar uyku düzeninize de dikkat etmeniz gerekiyor. Günün yorgunluğunu atmak ve daha zinde bir yaşam sürdürebilmek için her gün 8 saat uyumak gerekiyor. Uyku düzensizliği yaşamak kilo verme sürecinizi doğrudan etkiler. Ayakta kaldığınız saatlerde daha fazla kalori almaya ihtiyaç duyarsınız ve gece yemeleri ortaya çıkar. Bu sebeple de kilo almaya devam edersiniz. Kilo verebilmek için her gün düzenli uyumayı alışkanlık haline getirmelisiniz.
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YAVAŞ YEMEK YİYİN
Hızlı bir şekilde yemek yemek tokluk hissi yaratan kimyasalların parçalanmasını en aza indirir ve bu nedenle aşırı yemeye yol açar. Bazı insanlar bilinçsiz bir şekilde çok hızlı yemek yer. Bu sebeple yemek yemeyi yavaşlatmak ve besinleri daha çok çiğnemek gerekir. Yemek için kendinize yeterli zaman vermek, yemekleri daha iyi çiğnemenizi sağlar ve daha sonrasında aşırı yemenizi önler.
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KARBONHİDRAT TÜKETMEYİ BIRAKMAYIN
Kilo vermek isteyen herkes genellikle karbonhidrat tüketmeyi bırakır. Ancak vücudunuzun proteine ihtiyacı olduğu kadar karbonhidrata da ihtiyacı vardır. Karbonhidratlar uzun süre tok kalmanızı sağlar. Bu sayede fazla kalori alımını engeller. Diyetinizi kontrol altında tutmak için sebzeler ve kepekli tahıllar gibi düşük kalorili karbonhidratları beslenme rutininize eklemek kısa sürede kilo vermenizi sağlayabilir. Kaynak: Posta
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