'Güneydoğu'daki Öğretmen Hareketliliği' çalıştayı

04.10.2017 19:38:02

GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) Başkanı Sadrettin Karahocagil, "Hedefimiz tecrübeli öğretmenlerin bölgedeki kalış süresini uzatarak, öğrencilerimizin daha iyi eğitilmesini sağlamaktır." dedi.

Karahocagil, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve GAP BKİ iş birliğiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerin Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla Şanlıurfa'da düzenlenen "Güneydoğu'daki Öğretmen Hareketliliği" çalıştayında yaptığı konuşmada, idare olarak ekonomik bölgeye her alanda hizmet etmeye çalıştıklarını söyledi.

GAP'ın cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal kalkınma projelerinden birisi olduğunu belirten Sadrettin Karahocagil, bölgenin en önemli problemlerinin başında gelen eğitim konusunda da yürüttükleri projelere çalıştay sayesinde bir yenisini daha eklediklerini kaydetti.

Bölgede eğitim konusunda nicelikten ziyade nitelik yönünde sıkıntıların yaşandığını anlatan Karahocagil, şunları kaydetti:

"Bölgemizin en önemli sorunlarından bir tanesi eğitim problemleridir. Eğitimde nicelik ve nitelik yönünde sıkıntılar var, nicelik olarak altyapı hazırlanıyor, derslikler yapılıyor, yeni okul ve alanlar oluşturularak Türkiye ortalamasına yetişilmeye çalışılıyor. Nitelikte sıkıntımız genellikle öğretmen unsurumuzun nüfus hareketliliğinin yoğun olmasından kaynaklanıyor. Öğretmeni bu bölgede tutamıyoruz, daha çok tecrübeli öğretmenin bu bölgede çalışması pek mümkün olmuyor. Bir an önce bir sebep bulup, evlilik veyahutta başka gerekçelerle, sağlık sebeplerle zorunlu süreyi bile tamamlamadan bölgeden çıkmaya çalışıyorlar. Bu çalıştay sayesinde bir araştırmanın bütün unsurlarını kullanacağız. Anketler, yüz yüze görüşmeler, bütün bu alanda söz sahibi olan herkesin katılımını sağlayacağız. Tüm gerekenler yapılacak, uluslararası örneklere dahil bakılacak. Ona göre eylem planı ve yol haritası çıkarılacak. Hedefimiz tecrübeli öğretmenlerin bölgedeki kalış süresini uzatarak, öğrencilerimizin daha iyi eğitilmesini sağlamaktır."

- "Yol haritası çıkarılacak"

MEB Veri Analiz ve Politikaları Daire Başkanı Şerafettin Cankurt da bölgeye her yıl binlerce öğretmenin atandığını ancak görevde kısa süre kaldıklarını dile getirdi.

Öğretmenlerin azami çalışma süresini doldurduktan sonra bölgeden ayrılmayı tercih ettiğini ifade eden Cankurt, bölgeye atama konusunda pozitif ayrımcılık sağladıklarını aktardı.

Bölgeden ayrılan öğretmenlerin eğitimin kalitesinin düşmesine neden olduğunu işaret eden Şerafettin Cankurt, şöyle devam etti:

"Öğretmen azami çalışma süresini tamamladıktan sonra hemen bu bölgeden ayrılmak için yol ve yöntem arıyor. Bu da ister istemez eğitimi olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi içerisinde yapacağımız bu pilot çalışma, belki diğer bölgeler için de yapabileceğimiz çalışmalar için de bize bir yol haritası olacak. Biz merkezi olarak bize yansıyan sorunları biliyoruz. Kaçırabileceğimiz bazı noktalar olabilir diye de özellikle bölgedeki yerel otoriteler, valilikler, kaymakamlıklar, milli eğitim müdürlüklerimizle, sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşerek yakalayacağımız küçük unsurları tamamen engelleyemesek de bölgede kalış oranını artırmaya yönelik neler yapabilirizi bu çalışma sonucunda ortaya çıkarmaya çalışacağız. Sorunu yüzde 100 çözemeyebiliriz ama ortaya atılacak fikirlerle belki uygulamada öğretmenlerin bölgedeki kalış süresini belli bir oranda artırabilirsek, bu bizim için büyük bir sonuç olacaktır."

Cankurt, çalıştaya ilişkin ön raporun ise yıl sonuna kadar çıkarılmasını planladıklarını bildirdi.

Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan ise bölge genelinde öğretmenlerin görev sürelerinin ortalama 1,5 yıl olduğunu söyledi.

Bir öğretmenin en az 4 yıl bölgede kalmasını istediklerini belirten Turan, eğitimde kalitenin ancak öğretmenlerin gayreti sayesinde sağlanabileceğini de ifade etti.

Konuşmaların ardından çalıştay, basına kapalı olarak fikir alışverişiyle devam etti.